Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzamanı İslam Memiş’in günlerdir bahsettiği Nisan ayı alım fırsatı kendisini iyice göstermeye başladı. Peki yatırımcılar Nisan ayında hangi yatırım araçlarını kullanmalı? Neye yatırım yapmalı? Yaşanan bu süreçte yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, yatırımcıların nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Memiş, birikimlerini kaybetmek istemeyen vatandaşlar içinde kritik değerlendirmelerde bulundu.

İşte İslam Memiş’in yatırımcılara verdiği kritik tavsiyeler;

TÜRK LİRASI BİRİKİMİ OLANLAR NE YAPMALI?

Elinde Türk lirası olanlar için tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, gram altın, gümüş ve sterlin gibi araçlara yönelmenin daha cazip olacağını belirterek, “Eğer elimde TL olsaydı bugün gümüş, gram altın, euro veya sterlin almak cazip olurdu.” ifadelerini kullandı.

DOLAR YATIRIMCISI NE YAPMALI?

Dolar yatırımcılarına da tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, sadece dolarda kalmamalarını tavsiye ederek, "Eğer elimde dolar olsaydı 4’e böler yüzde 25 ile altın yüzde 25 ile gümüş yüzde 25 ile euro yüzde 25 ile sterlin alırdım" dedi.

GRAM ALTINIM VARSA NE YAPMALIYIM?

Elinde gram altın bulunanların gümüş ya da sterline yönelmesinin daha mantıklı olacağını belirten Memiş, "Elimde gram altın olsaydı yüzde 25 ile Sterlin yüzde 25 ile Eur yüzde 25 ile gümüş alırdım" dedi.

EURO VE STERLİNİ OLAN NE YAPMALI?

Elinde Euro ve Sterlin bulananların sabırlı şekilde beklemeleri gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Elimde Euro ve Sterlin olsaydı beklerdim.” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş’in acı günü! Babasını kaybetti Altın ve dolar tahminleri ile yatırımcılara tavsiyeler veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu. Daha öncesinde babasının rahatsız olduğunu ve bunun için Ordu’ya gideceğini belirten İslam Memiş, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

İslam Memiş’ten ezber bozan tavsiye! Ne altın ne dolar: En iyi yatırım gümüş Altında düşüş terendi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir tavsiye geldi. ‘Ne dolar ne altın’ diyerek gümüş fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, şuan için en iyi yatırımın gümüş olduğunu söyledi. Salgın hastalıkların dünya genelinde arttıkça gümüş fiyatlarının da artacağını belirten İslam Memiş, “Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın.” tavsiyesinde bulundu

Altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş tarih vererek altındaki alım fırsatını açıkladı Altın fiyatlarındaki hareketli dalgalanma sürerken yatırımlar fiyatlardaki oynamaları yakından takip ediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olup olmadığını merak eden yatırımlar, “Altın daha da düşecek mi? Altın hangi seviyeden alınır? Altın yükselecek mi?” sorularını sormaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaz aylarına doğru girilirken altın fiyatları için kritik seviyelere dikkat çekti. Altında yükselişlerin başlayacağını belirten İslam Memiş, Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte altın için geri bir alım fırsatı olarak gördüğünü açıkladı.