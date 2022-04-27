Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi sahte döviz basarak piyasaya sürmeye iki ayrı şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Nisan ayında iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

İlk olarak Zeytinburnu’nda bulanan adresi basan ekipler, piyasa sürülmek üzere hazır halde sahte 850 bin euro ele geçirdi.

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Kalpazanlara yönelik ikinci operasyon Kâğıthane ilçesinde gerçekleştirildi. Kağıthane’de bir adreste sahte dolar ve madeni paraların piyasaya sürülmek üzere saklandığını tespit eden Mali Şube Polisi, depoya baskın düzenledi. Operasyonda sahte 79 bin dolar ve sahte bin 358 madeni euro ele geçirildi.

Her iki operasyonda ele geçirilen yaklaşık 15 milyon lira değerindeki sahte döviz, imha edilmek üzere emniyete götürüldü.

Baskınlarda gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs ifade işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların 3’ü tutuksuz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Bankası'ndan döviz kazancı ile ilgili yeni karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Görünmeyen İşlemler Genelgesi'nde yaptığı güncellemeye göre, turizmciler döviz kazancını satması durumunda, yüzde 40'ı TCMB tarafından alınacak.

Vatandaş döviz satıyor Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası yükselişe geçen döviz mevduat hesapları geçen hafta tekrar düşüşe geçti.