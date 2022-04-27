Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) nisan ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Bakan Nebati, burada önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, 1952 yılında kurulan ve 22 bine yakın üyesiyle ülkenin en büyük sanayi odası olan İSO'nun, uluslararası arenada gerçekleştirdikleri sayısız başarıda pay sahibi olduğunu söyledi.

"SANAYİCİ VE VATANDAŞIN MARUZ KALDIĞI MALİYETLERİ SÜBVANSE ETTİK"

Dünya ekonomisinin birçok bakımdan çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Hazine Bakanı Nebati "Tedarik zincirindeki aksaklıklar, Rusya-Ukrayna savaşı, artan enerji, gıda ve emtia fiyatları, dünyanın çeşitli bölgelerinde dönem dönem ortaya çıkan yeni Covid varyantları arzda sıkıntılara yol açtı. Bu olumsuzluklar karşısında kaynaklarımızı etkin ve çözüm odaklı bir yaklaşımla kullandık. Sanayicilerin ve vatandaşların maruz kaldıkları maliyetleri önemli ölçüde sübvanse ettik" dedi.

İHRACATÇI VE TURİZMCİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Nebati, döviz kurunda belirgin bir istikrar sağladıklarını, yastık altı altınları Altın Tasarruf Ekosistemini de kurarak sisteme dahil etmeye başladıklarını aktardı. Yakın zamanda yatırım, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik KGF paketini kullanıma sunduklarını anımsatan Bakan Nebati "İhracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli, uzun vadeli TL cinsinden kredi imkanı sunuyoruz. Yaşanan yüksek enflasyona rağmen kullandırdığımız oranlar çok makul. TL'ye güven duymayı hedefleyen bir anlayışın ürünü. Bu çerçevede, 100 milyar lirası ihracatçılara, 50 milyar lirası ise turizmcilere olmak üzere toplamda 150 milyar liralık uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Söz konusu krediler, ihracatı artırıcı, ithalatı azaltıcı alanlara yönelik yapılan yatırımlara aktarılacak. Bunlar arasından da yerli makine ve teçhizat yatırımları önceliklendirilecek. En az 3, en çok 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak bu kredilerin maliyeti yüzde 9'a kadar inebiliyor. KOBİ'ler için 250 milyon lira ve KOBİ dışı firmalar için 1,5 milyar lira limit planlanmış durumda. Bu kredilerin anapara geri ödemesiz dönemi, kredi kullanım tarihinden itibaren 2 yıla kadar uygulanacaktır" diye konuştu.

"YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7 BÜYÜYECEĞİZ"

Sanayi üretiminin ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 10,7 arttığını dile getiren Nureddin Nebati "ilk çeyrek ihracat yıllıklandırılmış olarak 235,6 milyar dolara yükseldi. Şubat ayı itibarıyla toplam istihdamın 30 milyon kişiyi aşarak rekor kırdı. İşsizlik oranı yüzde 10,7'ye geriledi. Bu öncü göstergeler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Çarklar dönüyor, işler iyi" diye konuştu.

"FİYATLARI ARTIRANLARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Enflasyonu da yeneceklerini sözlerine ekleyen Nebati, konuşmasını şöyle noktalandırdı: AK Parti olarak ilk günden bu yana vatandaşımızın hep yanında olduk. Vatandaşımızın refahı bizim her daim öncelikli konularımız arasında yer aldı ve almaya devam edecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın net bir şekilde ifade ettiği üzere, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Onun dışındaki bütün üreticilerimiz, satıcılarımız rahat etsin. Onlarla işimiz yok. İşimiz yanlış yapanlarla. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Enflasyon ile Mücadele Timlerimiz; birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu konudaki kararlı duruşumuz ve net tavrımız devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu söyleyerek, "Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

Enflasyon Amazon'u da vurdu: ABD'de satıcılardan yüzde 5'lik ek ücret talep edecek Artan maliyetler nedeniyle Amazon yeni aldığı kararla tarihinde ilk kez ABD'de satıcılara yüzde 5'lik "yakıt ve enflasyon" ek ücreti uygulayacağını açıkladı.