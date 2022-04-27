Türkiye Gazetesi

Türk-İş, nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL oldu. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) da 17 bin 340,47 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 6 bin 965,47 TL olarak belirlendi.

Geçen ay ise açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 6 bin 473 lira olarak bildirilmişti.

Memur- Sen açıkladı: Yoksulluk sınırı 10 bin 939 TL Memur-Sen tarafından “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 809 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.

Suyun üstündeki yoksulluk: Kayıklardan kümes, teknelerden ev yaptılar Kamboçya'nın Batdambang şehrinde evleri bulunmayan bazı yoksul aileler, nehirdeki 'tekne evlerde' yaşıyor.

Myanmar'da nüfusun yarısı 2022'ye kadar yoksulluk sınırının altında kalabilir Myanmar'da yeni tip koronavirüs ve 1 Şubat askeri darbesinin ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle 2022'ye kadar ülke nüfusunun yarısının yoksulluk riski altında olabileceği belirtildi.