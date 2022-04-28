Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yaparak operatörlerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilmelerine imkân veren yeni bir adım atıyor. Uygulamayla vatandaşa alabileceği hizmetleri e-Devlet üzerinden karşılaştırma imkânı verilirken, aynı özellikteki tarifelere fazla para ödenmesinin de önüne geçilecek. Böylece piyasada fiyat regülasyonu da sağlanmış olacak.

Konuya ilişkin hazırlanan taslak çalışmaya göre uygulama, sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetine ilişkin tarifeleri kapsayacak. 200 bin ve üzeri abonesi olan işletmeciler ile tarifelerinin veya kampanyalarının e-Devlet Kapısı üzerinden karşılaştırılmasını talep eden diğer işletmeciler, uygulamaya dâhil olacak.

İŞLETMECİLER ANLIK OLARAK CEVAP VERECEK

Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek. Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketicilere, faydalanmak istenilen hizmet türüne göre “mobil telefon”, “adrese dayalı mobil internet”, “sabit telefon”, “sabit internet” ve “TV” seçenekleri arasından seçim yapma imkânı sunulacak.

TV hizmeti tek başına seçilemeyecek ancak sabit telefon veya sabit internet ile birlikte seçilebilecek.

e-apostil'e artık e-Devlet'te: 120'den fazla ülkede geçerli sayılıyor PTT AŞ, elektronik ortamda oluşturulan resmi belgelerin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan "e-apostil" hizmetini sundu. PTT'nin dijital hizmeti 'e-apostil'e artık e-Devlet'ten de ulaşabileceksiniz.