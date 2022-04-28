Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Türkiye’nin önemli ithalat kalemlerinden biri olan cep telefonu pazarında her yıl ortalama 11 milyon adet yeni cep telefonu satılıyor. Pazarın büyüklüğü 2021 yılı itibarıyla 4,6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmış durumda. Yüksek ithalat rakamları sebebiyle yenilenmiş cep telefonu pazarı her geçen gün daha da önem kazanıyor. Başta cep telefonu olmak üzere, tabletten bilgisayara, pek çok elektronik cihazı son kullanıcıdan alarak lisanslı yenileme tesisinde yenileyen EasyCep bugüne kadar 100 bin telefonu lisanslı yenileme merkezinde yenileyerek ekonomiye kazandırdı.

Türkiye’de yenilenmiş telefon pazarının henüz 20 milyon dolarlar seviyesinde olduğunu belirten EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir "Türkiye'de her yıl yaklaşık 4-5 milyon ikinci el cep telefonu el değiştiriyor. Ancak yurt içindeki yenilenmiş telefon sektörü toplamı, telefon sektörünün tamamının yüzde 1’i bile değil. Ancak 2025 yılında yüzde 15’ine ulaşacağını öngörüyoruz. Batı Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da bu oran yüzde 20 ye ulaşmış durumda. Dolayısıyla sektörün büyüklüğünün 2025 yılında 1,5 milyar dolar seviyesine çıkması bekliyoruz" dedi.

12 AY GARANTİLİ

Eski cep telefonları satın alıp yeniledikten sonra 12 ay garanti ve 14 gün iade hakkı ile yeniden satışa sunduklarını dile getiren Özdemir "Sadece bu yıl 200 bin telefonu yenilemeyi hedefliyoruz. 2021 yılında bir akıllı telefonun fiyatının ortalama 402 dolar olduğu düşünüldüğünde bu da yaklaşık 80 milyon doların Türkiye’de kalması demek. Ayrıca yenilenmiş cihazlar ile sıfır telefonlar arasında modele göre değişmekle birlikte ortalama yüzde 20 ile 50 arasında bir fiyat farklı olabiliyor" diye konuştu.

Yatırımları hakkında da bilgi veren Özdemir, şunları kaydetti: Geçtiğimiz mart ayında Seri A yatırım turunda 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım aldık. Aldığımız yatırımla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. 11 olan mağaza sayımızı yıl sonuna kadar 30’a çıkaracağız. Yeni yatırımlar sayesinde aylık yenileme kapasitesini aylık 150 bin adede çıkaracağız. Orta ve uzun vadede yurt dışına açılmak istiyoruz. 2023 yılı itibarıyla bu alandaki ilk adımlarımızı atacağız. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya pazarında olmak istiyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayabilirsek unicorn olabiliriz.

EN ÇOK 18-34 YAŞ GRUBU YENİLENMİŞ CİHAZ BAKIYOR

EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, satışların yüzde 90’ını cep telefonunun oluşturduğunu belirterek "Son zamanlarda tabletlere, bilgisayar ve oyun konsollarına da büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. En çok 18-34 yaş grubu yenilenmiş cihaz bakıyor. En çok iPhone 6 modelini sattık. Öte yandan tüketicilerin renk tercihine baktığımızda Türk tüketicisinin telefonda griyi sevdiğini söyleyebiliriz. Bu renk biraz daha prestijli bir renk olarak görülüyor. iPhone’da en çok uzay grisi, Samsung’da ise siyah renk tercih ediliyor" diye konuştu.

Cep telefonlarında yeni dönem! ÖTV matrahları değişti: Fiyatlar düşecek Cep telefonlarından yeni dönem. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile cep telefonlarında özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. Alınan yeni kararla 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük vergi matrah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi. 640 TL ile 1500 TL arasındaki cep telefonlarında ise üst limit 3 bin liraya yükseltildi. Gelen yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.