Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kaldı. Özellikle 9 gün tatil bekleyenlerin planlarını ötelemesi rezervasyonları son güne yığarken, tatil planlarının netleşmesiyle yarın otogarlarda, cumartesi de uçaklarda büyük yoğunluğun yaşanması bekleniyor.

"EK SEFERLER KOYMAYI PLANLIYORUZ"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin tükendiğini açıkladı. Önceki bayramlarda 10 gün kala biletlerin tükendiğini belirten Çaktır "Bu bayramda biraz farklı oldu. Bugünlerde biletler tükendi. İhtiyaç hâlinde ek seferler koymayı planlıyoruz, yeni seferleri açacağız" dedi.

Enuygun.com’un Ticaret Direktörü Orkun Özkan da "Bayram için uçak bileti alanların yüzde 95’i yurt içi destinasyonları tercih etti. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana ön plana çıkıyor. Yurt dışına seyahat etmeyi tercih eden yüzde 5’lik kesim ise Bakü, Kişinev, Lefkoşa, Berlin ve Taşkent’e uçacak. Bu tatil tarihleri için satılan en pahalı bilet Manila-İstanbul rotasında 1 yolcu için 26.721 TL olurken en ucuz uçak bileti ise Adana-Antalya rotasında 1 yolcu için 489 TL oldu" açıklamasını yaptı.

EN UCUZU KAYSERİ-ÜRGÜP

Otobüs bileti alan kullanıcıların tercih ettiği şehirlerin uçak bileti alanlarla paralellik gösterdiğine işaret eden Özkan "Otobüs yolcularının yüzde 78’i tek başına seyahat edecek. En yüksek otobüs bileti tutarı Esenler-Selanik rotasında 3 yolcu için 2.520 TL. En ucuz otobüs bileti fiyatı ise Kayseri-Ürgüp rotasında 1 yolcu için 15 TL oldu" diye konuştu.

Tatile çıkacaklara dikkat! Dolandırıcıların oyununa gelmeyin Her sene tatil sezonunun başlaması ile dolandırıcılar da harekete geçerek binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Sosyal medya ve internet üzerinden sahte reklamlarla rezervasyon alan dolandırıcılar, tatil günü geldiğinde sırra kadem basıyor. Turizmciler de internet üzerinden yapılan tatil rezervasyonlarına dikkat çekerek sahte siteler için uyardı.