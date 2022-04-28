Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki sert düşüş yeni günde de devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizlerinin yüzde 50 baz artıracağını belirtmesiyle altın fiyatları düşüşe geçmişti. 28 Nisan Perşembe gününde ise ons altın 1900 doların altına kadar düştü. Ons altındaki düşüşle gram altında da sert düşüşler görüldü. Yatırımcılar ise fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor. Peki altın fiyatları düştü mü? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

RUSYA’NIN GAZ KARARI DÜŞÜŞLERİ HIZLANDIRDI

Haftanın ilk gününde sert bir gerileme yaşayan ons altın bugünde düşüşünü sürdürüyor. Özellikle dün Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ödemelerinin ruble ile yapılması kararına uymamaları nedeniyle Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu açıklamasının ardından jeopolitik riskler tırmanışa geçti. Kritik gelişme sonrası ons altında düşüş hız kazandı. Ons altın şuan için 1875 dolara düşerken, gram altın 892 liradan işlem görüyor.

28 NİSAN 2022 PERŞEMBE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 894,76 TL

Gram altın satış fiyatı: 894,89 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 814,82 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 842,25 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.461,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.479,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.921,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.959,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.834,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.898,00 TL

Yatırımcılar son alım fırsatlarını nasıl değerlendirmeli? İslam Memiş uyarılarda bulunarak tek tek anlattı Nisan ayının alım için son fırsat olduğunu belirten Altın ve Para Piyasaları Uzamanı İslam Memiş, Mayıs ayıyla birlikte başlayacak süreçle temmuz ayına kadar emtia ve döviz fiyatlarının pik yapacağını belirtti. Peki yatırımcı bu süre zarfında ne yapmalı? Hangi yatırım aracına odaklanmalı? Ne zaman alım-satım yapmalı? İslam Memiş merak edilen soruları madde madde açıkladı.

İslam Memiş’in acı günü! Babasını kaybetti Altın ve dolar tahminleri ile yatırımcılara tavsiyeler veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından babasının vefat ettiğini duyurdu. Daha öncesinde babasının rahatsız olduğunu ve bunun için Ordu’ya gideceğini belirten İslam Memiş, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

İslam Memiş’ten ezber bozan tavsiye! Ne altın ne dolar: En iyi yatırım gümüş Altında düşüş terendi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir tavsiye geldi. ‘Ne dolar ne altın’ diyerek gümüş fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, şuan için en iyi yatırımın gümüş olduğunu söyledi. Salgın hastalıkların dünya genelinde arttıkça gümüş fiyatlarının da artacağını belirten İslam Memiş, “Gördüğünüz her şeye inanmayın. Fiyatla işiniz olmasın miktarı arttırın.” tavsiyesinde bulundu