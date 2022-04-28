Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki sert düşüş yatırımcıların radarına girmiş durumda. Fiyatlar iyice gerilerken piyasalardaki belirsizlik vatandaşları tedirgin ediyor. Peki altın neden düşüyor? Altın fiyatları daha da düşecek mi? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte yatırımcıların merakla sorduğu soruların cevapları…

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Ons altındaki sert düşüş fiyatları aşağı çekti. Sabah itibariyle 1900 doların altına gerileyen ons altın 1883 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 900 TL seviyesinden düşerek 894 liraya kadar geriledi.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemesi ve Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a doğalgaz akışını kesmesi altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ALTININ KİLOGRAMI 905 BİN LİRAYA KADAR GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı ise 905 bin liraya kadar geriledi. Altın piyasasına baktığımız zaman en düşük 902 bin lira, en yüksek 908 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 905 bin liradan tamamladı.

BORSADA SON DURUM

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 48 milyon 325 bin 872,51 lira, işlem miktarı ise 2.268,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 76 milyon 377 bin 531,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın kritik seviyeye indi: 28 Nisan 2022 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarındaki düşüş trendi devam ediyor. Geçen haftadan itibaren düşüş eğilimine giren altın fiyatları, bugünde düşüşünü sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin son düşüşler olduğunu ve yatırımcıların Nisan ayının sonuna kadar yatırım fırsatların son bulacağını söylemişti. Piyasalara baktığımız zaman ise ons altın 1900 doların altına kadar inerken, gram altın uzun süre sonra 900 TL’nin altına düştü. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın ne zamana kadar düşecek? İşte 28 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

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