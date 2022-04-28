Türkiye Gazetesi

Fed Başkanı Jerome Powell’ın sert faiz açıklamalarının ardından düşüşe geçen altın fiyatları, Rusya’nın doğalgaz kararıyla iyice çakıldı. Gram altın ilk defa 900 TL’nin altına düşerken, ons altın 1900 doların altına kadar geriledi. Altındaki bu düşüşle birlikte ne yatırımcılar “Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Hangi fiyattan alım ya da satım yapmalıyım?” sorularını sormaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, alım için en uygun vaktin geldiğini belirterek yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Peki altın fiyatları daha da düşecek mi? Gram altın daha düşer mi? İşte İslam Memiş’in yatırımcılar için tavsiyeleri…

“BUNLAR SON ALIM FIRSATLARI”

Fed Başkanı Powell’ın enflasyona karşı faiz artırım sinyalleri ve Rusya’nın çarpıcı doğalgaz kararı piyasalarda baskı havası oluşturdu. Oluşan baskı ile sert düşüşe geçen altın fiyatları 28 Nisan 2022 tarihinde de düşüşünü sürdürdü. Bu düşüşlerin alım fırsatı olarak gördüğünü belirten İslam Memiş sosyal medya hesabından ''Gram altın 893 lira, Ons 1.877 dolar. 4. ve son alım için haber vereceğimi söz vermiştim. Ben son alımımı buralardan yapar uzun vade için beklerdim. Aşağı yönlü risk olsa da, kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Ben nazarımda finaldir'' dedi.

“SÜREÇ 1 MAYIS’TA BAŞLAR”

Altın fiyatlarının 1 Mayıs’tan itibaren yükselişe geçeceğini belirten İslam Memiş, “Bu öngörüm kısa vadeli (günlük veya haftalık) alım-satım yapanlar için değildir. Orta ve uzun vade beklemeyi tercih edenler içindir. Mayıs-Temmuz ayında yukarı yönlü atakların hız kazanacağını görebiliriz. Özellikle altın ve gümüş birikimine ağırlık verilmeli. Süreç 1 Mayıs başlar. Alım yapacaklar, ekran ile satın alım fiyatları arasında 10 lira makas aralığını unutmamalı! Yani, ekranda düşük görünse de ucuz alacaksınız veya daha da geriledi iyi ki almamışım anlamına gelmez Ekranda gördüğünüz rakamın üzerine en az 10-15 lira fark koyun. Makas aralığı taktiksel.” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları 28 Nisan Perşembe günüde düşüşünü sürdürdü. Fed’in artan enflasyona karşı sert duruşu ve faiz artırım sinyalleri altını baskı altına aldı. Baskıyla beraber düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcımlar tarafından merak konusu oldu. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Nisan canlı altın fiyatları:

Çeyrek altın: 1.461 TL alış, 1.479 TL satış fiyatı,

Yarım altın: 2.921 TL alış, 2.959 TL satış fiyatı,

Cumhuriyet altını: 5,832 TL alış, 5.896 TL satış fiyatı,

Ons altın: 1.877 dolar.

İslam Memiş ‘Final’ diyerek yatırımcıları uyardı! Alım için son fırsat, altın için yeni dönem 1 Mayıs’ta başlayacak Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım sinyalleri ve Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını kesmesiyle sert düşüşe geçti. Ons altın 1880 dolara kadar düşerken, gram altın psikolojik sınır olan 900 TL’nin altına geriledi. Altın fiyatlarındaki bu sert çakılma yatırımcılarda “Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın daha ne kadar düşecek? Hangi fiyat aralığından alım yapmalıyım?” sorularını sordurtmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak alım için en uygun vaktin geldiğini söyledi. Yatırım yapmak isteyenlere kritik değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, gün verecek fiyatların yükseleceği tarihi açıkladı.

Altın neden düşüyor? Altın fiyatları ne kadar düşecek? Fiyatlar artacak mı? İşte altındaki son durum Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde devam ediyor. Fiyatlardaki dalgalanma ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dün kapanış saatlerinde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogramı 905 liraya kadar geriledi. Ons altında 1900 doların altına kadar geriledi. Peki altındaki düşüş devam edecek mi? Fiyatlardaki dalgalanma nasıl olacak? Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilen soruların cevapları…

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın kritik seviyeye indi: 28 Nisan 2022 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarındaki düşüş trendi devam ediyor. Geçen haftadan itibaren düşüş eğilimine giren altın fiyatları, bugünde düşüşünü sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin son düşüşler olduğunu ve yatırımcıların Nisan ayının sonuna kadar yatırım fırsatların son bulacağını söylemişti. Piyasalara baktığımız zaman ise ons altın 1900 doların altına kadar inerken, gram altın uzun süre sonra 900 TL’nin altına düştü. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın ne zamana kadar düşecek? İşte 28 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…