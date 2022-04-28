Türkiye Gazetesi

Ekonominin gözü kulağı, gelecek hafta açıklanacak olan Fed kararlarına odaklandı. Söz konusu karar öncesi altın fiyatları baskı altına girdi. Öyle ki psikolojik detsekleri kıran altın fiyatları düşüş bandına yerleşti. Bu gelişmelerin akabinde ons altın 1.900 dolar, gram altın ise 900 TL psikolojik bandının altına kadar sarktı. Yeni günde altın fiyatları için düşüş hızlanırken, ons altın yaklaşık 2,5 ayın, gram altın ise 1 ayın en düşük seviyesine çekildi.

Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar ve küresel ticareti etkileyecek yaptırım kararları altın fiyatları için aşağı yönlü destek oluyor.

ALTIN FİYATLARI NASIL DÜŞTÜ?

Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber artan jeopolitik riskleri ve küresel enflasyon endişelerini fiyatlayan altın fiyatları Mayıs ayı Fed faiz kararı için şahin beklentiler arttıkça yönünü aşağı çevirdi.

Merkez bankaları ekonomik kapanmalar nedeniyle, resesyonu önlemek için Covid-19 döneminde piyasaları emsali görülmemiş bir şekilde fonladı. Bununla beraber dünyada artan riskler ve bol likidite ile birleşinde altın fiyatları bu dönemde rekor kırdı.

Ancak 2022 yılıyla beraber Covid-19'un kontrol altına alınması sonrası ve merkez bankaları Fed öncülüğünde şahinleşmeye başladı.

Sıkı para politikasının ilk adımı varlık alımlarını azaltıp sonlandırmak olurken, şimdi ki adım faiz artırımları olacak. Bundan sonraki hamleler ise bilanço küçültme olarak devam edecek.

Sıkı para politikalarına geçiş politikaları piyasalarda likiditenin azalağı algısını güçlendirdi. Bu durum Rusya Ukrayna krizinin oluşturduğu jeopolitik risklerin azalması ile birleşince altın fiyatları için düşüş kaçınılmaz oldu.

Dünyada enflasyonun yüksek kalacağı beklentisi, 'Enflasyondan korunma aracı' olan altın fiyatları için destek oluşturan bir diğer önemli unsur.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Mayıs 2022 Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı yiyen ons altın fiyatı, 1.872 dolar seviyesi ile yaklaşık son 2,5 ayın en düşük düzeyini test etti. Ons altın en son 17 Şubat tarihinde bu seviyenin altında işlem görmüştü.

Son dönemde Dolar/TL desteğini yitiren ve ons yönlü rüzgarlarla hareket eden gram altın fiyatları ise 890 TL'ye kadar gevşedi. Gram altın 29 Mart tarihinde bu seviyenin altında 885 TL'ye kadar çekilmişti. Uzmanlar altın gram fiyatı için 885 TL'nin önemli destek seviyesi olduğunu belirtti.

Kur korumalı mevduat sistemiyle dolar kurunda istikrar sağlanması altını baskılayan bir diğer önemli etmen olarak göze çarptı.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021'de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Gram altın fiyatlaması için büyük önem arz eden dolar kurunda istikrar sağlanması altını baskılayan bir diğer önemli etmen olarak göze çarptı.

Gram altın, son dönemde Fed yönlü ters rüzgarın etkisine giren ons ile yön buluyor. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve altın için baskı oluşturuyor.

ABD'de gerçekleşen yüzde 8,5 ile 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası Fed'den giderek yükselen tonda şahin açıklamalar izlenirken, Mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artırımı beklentisi güçlendi. Bunun yanında bir sonraki toplantılarda 75 baz puan faiz artırım söylemleri de gelmeye başladı.

BİLANÇO KÜÇÜLTME ADIMLARI BEKLENİYOR

Özellikle yılın ikinci yarısında Fed'in bilanço küçültme adımlarıyla piyasadan likidite çekmeye başlaması bekleniyor.

Piyasalarda likiditenin azalacağı beklentisi, ons altın tarafında düşüşleri tetikleyen ve yükselişleri sınırlayan en önemli etmen olarak dikkat çekiyor.

İslam Memiş ‘Final’ diyerek yatırımcıları uyardı! Alım için son fırsat, altın için yeni dönem 1 Mayıs’ta başlayacak Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım sinyalleri ve Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını kesmesiyle sert düşüşe geçti. Ons altın 1880 dolara kadar düşerken, gram altın psikolojik sınır olan 900 TL’nin altına geriledi. Altın fiyatlarındaki bu sert çakılma yatırımcılarda “Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın daha ne kadar düşecek? Hangi fiyat aralığından alım yapmalıyım?” sorularını sordurtmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak alım için en uygun vaktin geldiğini söyledi. Yatırım yapmak isteyenlere kritik değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, gün verecek fiyatların yükseleceği tarihi açıkladı.

Altın neden düşüyor? Altın fiyatları ne kadar düşecek? Fiyatlar artacak mı? İşte altındaki son durum Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde devam ediyor. Fiyatlardaki dalgalanma ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dün kapanış saatlerinde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogramı 905 liraya kadar geriledi. Ons altında 1900 doların altına kadar geriledi. Peki altındaki düşüş devam edecek mi? Fiyatlardaki dalgalanma nasıl olacak? Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilen soruların cevapları…