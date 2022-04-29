Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL | ANALİZ

Altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. Son birkaç gündür ‘ons’ ve ‘gram’ tarafında kritik destekler aşağı doğru kırılıyor. Sebep belli; ABD Merkez Bankası (FED) son yılların “en agresif” para politikasına hazırlanıyor. Haftaya gerçekleşecek mayıs toplantısında 50 baz puanlık artış masada... Verilen mesajlara ve beklentilere bakılırsa, FED faiz oranlarının yüzde 2,5 gibi (ABD ve küresel ekonomi için) oldukça yüksek bir seviyeden yılı tamamlaması bekleniyor.

İş bununla da bitmiyor. Pandemideki para basmalarla birlikte FED’in bilançosu 9 trilyon dolar sınırına dayanmıştı. Şimdi FED, dolaşımdaki dolar miktarını da azaltacak. Piyasadan iki yıl içinde yaklaşık 2 trilyon dolar çekmeyi planlıyorlar. Bütün bunlar, yüzde 8,5 ile son 40 yılın zirvesine tırmanan enflasyon oranlarını düşürmek için yapılacak. Yani dolarda hem arz azalacak hem de maliyet (faiz) artacak. Bu sebeple dolarda küresel bazda bir yükseliş hareketi hâkim... Dolar endeksi 100’ün üzerinde, 10 yıllık ABD faizleri de 2,80’i aşmış durumda... “Ters korelasyon” ilişkisi sebebiyle de ons, bir süredir düşüşte... Temel anlamda çerçeveyi çizdikten sonra altın fiyatlarında bundan sonra ne olabilir, dikkatimi çekenleri paylaşıyorum:

> FED’in haftaya yapması beklenen faiz artışı, ons tarafında fiyatlara dâhil olmaya başladı. Nisan başında 2.000 doların üzerini gören ons, o tarihten itibaren düşüşe geçti. Dünkü işlemlerde de kritik bir destek seviyesi olan ve “100 günlük hareketli ortalama”nın bulunduğu 1.880 dolara kadar düşüş gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte 1.880 dolar desteği çalışmazsa, ons altında 1.850-1.840 dolar bandına kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bu, tamamen FED’in haftaya yapacağı açıklamalara bağlı...

> Gram altına baktığımızda ise ons kadar bir kayıp görmüyoruz. Çünkü içeride küçük küçük de olsa yükselen ve 14,80 TL’nin üzerini test eden bir dolar kuru var. Bu durum, gram altında 900 TL seviyesinin de korunmasına sebep oluyor.

> FED’in toplantısı yaklaşırken, dün, oyunu bozacak bir veri geldi. ABD ilk çeyrek büyüme rakamları, yüzde 1,4 daralmaya işaret etti. Burada yüzde 1’lik büyüme bekleniyordu. Eğer FED bu ‘küçülme’yi savaşa bağlarsa, ana politikasından da çok sapmayacaktır. Ancak yükselen resesyon kaygıları ağır basmaya başlarsa, “agresif faiz artışları bir miktar rafa kalkar mı” sorusu da gündeme gelecektir. Zaten ons, dün bu beklenti 1.880 doların üzerinde tutunmaya çalıştı.

SONUÇ: FED’in bağıra bağıra gelen faiz mesajları, bugün altın tarafında büyük oranda fiyatlandı. İçeride de dolar kuru, haftalardır 14,50’nin üzerinde “yerini sağlama almış” gibi görünüyor. Bu denklemde kurdan destek bulacak gram altın, ‘ons’a göre daha avantajlı konumda bulunuyor. Kısa vadede “verilere ve açıklamalara göre, fiyatlarda yatay-dalgalı bir seyir” beklenebilir.

İslam Memiş ‘Final’ diyerek yatırımcıları uyardı! Alım için son fırsat, altın için yeni dönem 1 Mayıs’ta başlayacak Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım sinyalleri ve Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını kesmesiyle sert düşüşe geçti. Ons altın 1880 dolara kadar düşerken, gram altın psikolojik sınır olan 900 TL’nin altına geriledi. Altın fiyatlarındaki bu sert çakılma yatırımcılarda “Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın daha ne kadar düşecek? Hangi fiyat aralığından alım yapmalıyım?” sorularını sordurtmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak alım için en uygun vaktin geldiğini söyledi. Yatırım yapmak isteyenlere kritik değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, gün verecek fiyatların yükseleceği tarihi açıkladı.

Altın neden düşüyor? Altın fiyatları ne kadar düşecek? Fiyatlar artacak mı? İşte altındaki son durum Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde devam ediyor. Fiyatlardaki dalgalanma ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dün kapanış saatlerinde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogramı 905 liraya kadar geriledi. Ons altında 1900 doların altına kadar geriledi. Peki altındaki düşüş devam edecek mi? Fiyatlardaki dalgalanma nasıl olacak? Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilen soruların cevapları…