Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Türk Telekom, yılın ilk 3 ayında 561 milyon TL net kâr elde etti. İlk çeyreğe ait bilanço rakamlarını açıklamak üzere bir basın toplantısı gerçekleştiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde konsolide gelirlerini, bir önceki yıla göre yüzde 24,8 artırarak 9,5 milyar liraya yükselttiklerini, yine ilk çeyrekte 1,5 milyar liralık da yatırım yaptıklarını ifade etti. Türkiye Varlık Fonu’nun, Türk Telekom’un çoğunluk hissedarı olduğunu hatırlatan Önal “Önümüzdeki dönemde şirketimizin operasyonel ve finansal performansını destekleyen çalışmalara imza atacağız. Küresel standartlarda sürdürülebilir büyümemize katkı sağlayarak yatırım profilimizi geliştirecek ve fırsatlara odaklanmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemizi teknolojide kendine yeten ve dünyaya satanlar arasına katacağız. Yerli teknolojiye hız verdik. Küresel iş birliklerimiz devam ediyor. 5G stratejilerinde de öncülük ediyoruz. Uluslararası alanda Huawei, Nokia, Korea Telekom, Deutche Telekom başta olmak üzere çok sayıda şirketle iş birliği yapıyoruz” dedi.



Türk Telekom CEO'su Ümit Önal

ENERJİ VE TARIMDA İŞ BİRLİĞİ

Dünya konjonktüründe son dönemin en önemli iki başlığı enerji ve tarım. Teknoloji şirketi olarak Türk Telekom bu iki alana da yatırıma hız vermiş durumda. Enerjide karbon ayak izini azaltmayı, güneş ve rüzgâra daha fazla yatırım için çalışmayı hedeflediklerini, akıllı tarım için 5G’nin getireceği teknolojik yenilikleri hızla devreye alacaklarını söyleyen Ümit Önal, otonom traktör, toprağın durumuna göre sulama, akıllı ekim gibi çalışmalarla çok daha önemli hâle gelen tarımda verim artışını sağlayacaklarını ifade etti.

HİSSEDARLARA 4,95 MİLYAR TL

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 2022’ye beklentilerinden daha iyi bir başlangıç yaptıklarını, 28 Nisan’dan itibaren de 4,95 milyar TL nakit temettü ödemesine karar verdiklerini söyledi.

LİDER OPERATÖR DAVRANIŞINA GEÇİŞ

Türk Telekom’daki büyük gelişimi ve değişimi müşterilerine çok iyi anlattıklarını, Türkiye’nin fiber güç merkezi olarak her kesimin teknolojiye erişimi için 81 ili kapsayan fiber ağları daha da yaygınlaştırarak Türkiye’yi en ileri seviyede fiberleştirmekte kararlı olduklarını söyleyen Önal “Fiber ağımızı 2019 sonundan bu yana yüzde 22,3 büyüterek ilk çeyreğin sonunda 372 bin kilometreye çıkardık. 2021 sonunda 30,2 milyon olan hane kapsama adedini 30,6 milyona yükselttik. Abone artışı 300 bin faturalı yeni abone kaynaklı oldu. Faturasız kazanımı 35 bin olarak gerçekleşti. Prime abone tabanımız 5,2 milyon aboneye ulaştı” bilgisini verdi. Önal, sıralamada 2, teknolojide lider konumunu güçlendireceklerini, 3. operatör ruhundan çıkıp lider operatör davranışına geçtiklerini de ifade etti.

Türk Telekom’dan 'internet zammına' ilişkin açıklama Türk Telekom, toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 zam iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Türk Telekom hisselerinin devrine BTK’dan onay çıktı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, LYY Telekomünikasyon AŞ'nin sahip olduğu yüzde 55'lik Türk Telekom hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine onay verdi.