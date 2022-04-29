Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "156 milyon 585 bin liralık destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi! İkramiye ödemeleri bugün başlıyor Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği gün sonunda geldi. Emeklilerin Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşsizlik sigortası, engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemeleri ise cuma günü hesaplara yatırılmış olacak.

Bakanlık duyurdu: 6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Çalışma Bakanlığı, 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplamda 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.