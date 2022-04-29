Türkiye Gazetesi

Hafta başından beri düşüş gösteren altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Fed’in artan enflasyona karşı faiz artırım sinyalleri vermesi ve Çin’in artan vakalar karşısında kapanmaya gitme kararı alma ihtimali altının düşmesine neden olmuştu. Ancak 29 Nisan Cuma günü rüzgar ön değiştirdi ve altın tekrardan yükselişe geçti. Özellikle Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin kısa süreli olacağını ve alım için son fırsatlar olacağını belirtmişti. İslam Memiş aynı zamanda fiyatların 1 Mayıs’tan itibaren tekrardan yükselişe geçeceğini belirterek yatırımcıları uyarmıştı. Altın ise şimdiden yükselişe geçti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Yükselişler ne zaman olacak? İşte 29 Nisan 2022 altın fiyatlarında son durum…

ALTINA FED BASKISI

Fed’in artan enflasyona karşı agresif olması ve faiz artırım sinyalleri vermesi piyasaları baskı altına almış durumda. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Çin’in artan vakalara karşı kapanma sinyali vermesi altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.

İSLAM MEMİŞ UYARMIŞTI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Nisan ayındaki düşüşlerin son düşüşler olduğunu ve 1 Mayıs’tan itibaren fiyatların yükseleceğini belirtmişti. Peki altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 29 Nisan Cuma günü güncel altın fiyatları;

29 NİSAN 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 29 Nisan Cuma günü yükselişe geçerek 909 liraya kadar ulaşmış durumda.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftaya sert düşüşle başlayan çeyrek altın, 29 Nisan Cuma gününe sert yükselişle başladı. Çeyrek altın sabah saatleri itibariyle 1496 TL’den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altında yükselişe geçerek 2997 liraya kadar tırmandı.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın geçtiğimiz gün 1880 dolara kadar düşmüştü. Ancak sabah saatleri itibariyle yükselişe geçen ons altın 1912 dolara kadar çıktı.

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İslam Memiş ‘Final’ diyerek yatırımcıları uyardı! Alım için son fırsat, altın için yeni dönem 1 Mayıs’ta başlayacak Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım sinyalleri ve Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını kesmesiyle sert düşüşe geçti. Ons altın 1880 dolara kadar düşerken, gram altın psikolojik sınır olan 900 TL’nin altına geriledi. Altın fiyatlarındaki bu sert çakılma yatırımcılarda “Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın daha ne kadar düşecek? Hangi fiyat aralığından alım yapmalıyım?” sorularını sordurtmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak alım için en uygun vaktin geldiğini söyledi. Yatırım yapmak isteyenlere kritik değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, gün verecek fiyatların yükseleceği tarihi açıkladı.