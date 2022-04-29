Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Ukrayna savaşı sonrası akaryakıt ve petrol görülmemiş fiyatlara çıkıldı. Brent petrolün düşüşü, akaryakıtta indirimin de habercisi oldu. 2 ayı aşkındır devam eden savaş sırasında Türkiye’de sık sık zam ve indirimler yapıldı. Akaryakıtta değişen fiyatlar bütün dünyayı olumsuz etkilemiş durumda. Özellikle Çin'deki karantina ile birlikte tekrardan bir tedarik krizi ortaya çıkmış durumda. İşte güncel benzin ve mazot fiyatları...

BENZİNE ZAM GELİYOR

NTV'nin haberine göre; 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

Petrol fiyatları sert yükseldi! Benzin ve motorine zam gelecek mi? 27 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları Rusya’dan son dakika açıklaması ile piyasalarda hareketlilik başladı. Moskova’dan yapılan açıklamada, Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışının durdurulacağı bildirildi. Yapılan açıklama sonrası düşüşte olan Brent petrol yükselişe geçti. Dün 100 dolara kadar gerileyen Brent petrol sabah saatleri itibariyle 105 dolara kadar çıktı. Petroldeki bu hareketlilik ise benzin ve motorin fiyatlarına yanşayacak mı merak konusu oldu. Araç sahipleri, “Benzin ve motorine zam var mı? Brent petrol kaç dolar? Petrol fiyatları yükseldi mi? Akaryakıta indirim var mı?” sorularını araştırmaya başladı. Peki akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? Motorin düştü mü? İşte 27 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Petrol 100 dolara kadar geriledi! Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Brent petrole Çin darbesi: 25 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Petrol fiyatlarındaki sert düşüş sürüyor. Çin’de vaka sayıların artmasıyla gündeme gelen kapanma ve Fed’in artan enflasyona karşı faiz artırım sinyali vermesi Brent petrolde sert düşüşler görüldü. Brent petrol yüzde 3 değer kaybederek 102 doların altına kadar indi. ABD ham petrolü ise 100 doların altına kadar geriledi. Petroldeki bu sert düşüşler ise akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Benzin ve motorin ne kadar? Brent petrol kaç dolar? 1 litre benzin kaç TL? Motorine indirim gelecek mi? İşte 25 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatlarında son durum: Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorinde indirim var mı, zam geldi mi? Haftaya sert yükselişle başlayan Brent petrol dün 110 doların altına kadar indi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekonomik büyüme tahminlerini düşürmesi ve dünya genelinde artan yüksek enflasyon uyarısı sonrası piyasalarda sıkışma olmuştu. Piyasalardaki sıkışmayla birlikte düşeşe geçen Brent petrol tekrardan yükselişe geçti. Yüzde 1 artışla 108 dolara ulaşan Brent petrolde fiyat artışı sürüyor. Araç sahipleri ise “Brent petrol düşer mi? Benzin ve motorine indirim var mı? Akaryakıta zam gelecek mi? 20 Nisan 2022 Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?” sorularını araştırmaya başladı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum…