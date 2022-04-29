Türkiye Gazetesi

Geyikli-Bozcada hattında bayram öncesi günde 8 sefer yapılırken, bayram tatilinde sefer sayıları günde 22 sefer olarak düzenlendi. Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda ise günde 6 sefer olan sefer sayısı, günde 16 sefere yükseltildi. Çanakkale Boğaz geçişlerinde ise Çanakkale-Eceabat Hattı’nda günde 30 olan feribot seferleri de 12 artırılarak günde 42 sefere çıkarıldı.

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BEKLENİYOR

Kuzey Ege’de olduğu gibi Güney Marmara adalarında da bayram hareketliliği söz konusu. Gestaş’ın Güney Marmara Adalar Hattı’ndaki ikinci hattı olan Narlı’dan Ada seferlerine, Ramazan Bayramı dolayısıyla Avşa Adası seferleri de eklendi. Güney Marmara Adalar Hattı’nda mesafeleri kısaltan Narlı-Adalar seferleri, Narlı’dan Paşalimanı Adası ve Marmara Adası arasında gerçekleştiriliyordu. Ramazan Bayramı dolayısıyla bu seferlere, Narlı-Avşa Adası seferleri de eklendi.

İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu! 1253 sefer planlanıyor Ramazan bayramına sayılı günler kala İstanbul Havalimanı’nda sabah saatlerinden itibaren bayram hareketliliği başladı. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan bin 253 uçuşla, 193 bin 208 yolcunun da seyahat etmesi planlanıyor.

Meteoroloji uyardı: Bayramda sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı'nda kuvvetli sağanak yağış geliyor. Yayınlanan 5 günlük hava durumu raporununda kuvvetli sağanak yağış yarından itibarın yurt genelinde etkili olmaya başlayacak.

Bayram öncesi emeklilere müjde! İkramiyeler bugün hesaplara yatırılacak Ramazan Bayramı öncesi ikramiyeler yatmaya başladı. Dün hesaplara yatmaya başlayan ikramiyeler bugünde devam ediyor. 22, 23, 24, 25, 26 olanlar için ise ödemeler bugün yatırılacak.

Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına gitmek isteyenler fiyatlardaki artışa rağmen otobüs biletlerini tüketti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz" dedi.