Türkiye Gazetesi

Artan enflasyon karşısında Fed’in para politikasında daha agresif olacağına dair beklentilerin artması dolar ve altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Rusya’nın doğalgaz kararı ve Çin’in artan vakalar karşısında kapanma riski altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Ons altın 1900 doların altına kadar gerilerken, gram altın 900 liranın altına düştü. Yaşanan düşüş ise yatırımcıları tedirgin etti. Uzmanlar ise yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

ÇEKİLMELER OLABİLİR

Dünya’da yer alan habere göre, uzmanlar merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarının altında oluşturduğu baskılar ile satışlarda 1.850 dolar desteğine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

PİYASALARIN GÖZÜ FED’DE

Piyasalar ise Fed’in agresif para politikaları ve Çin’in artan vakalar karşısında tekrardan kapanmaya gitme durumun gündeme gelmesiyle daralma yaşadı. Bu durum ABD dolarını desteklerken, ons altında düşüşler söz konusu. Öte yandan Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını durdurması altına az da olsa destek verse de piyasaların gözü Fed’de.

“SÜPER AGRESİF BİR FED”

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da yayımlanan raporda ise “süper agresif bir Fed’ beklentisine vurgu yaptı. Finans kuruluşu enflasyonun geldiği noktada Fed’in mayıs ayında 50 baz puan, haziran ve temmuz ayında ise 75 baz puan faiz artıracağını öngördü.

DÜŞÜŞLER BOZABİLİR

CME Group, altının görünümü ile ilgili olarak yayınladığı videoda ise fiyatların yükseliş kanalı içinde bir düzeltme olarak gerilediğini belirtti. DBS Bank da altında yaşanan rallinin ancak fiyatların 1.780 dolar-1.763 dolar altına sarkan düşüşlerde bozulacağını söylüyor.

ESKİ SEVİYELERİNE GERİ DÖNEBİLİR

DBS Bank Stratejisti Benjamin Wong da altındaki düşüşü düzeltme olarak yorumluyor ve “1.944 dolar ve 1.925 dolar desteklerinin çok hızlı kırılması fiyatları bir anda 1.890 seviyesine çekti. Bir sonraki destek 1.849 dolarda aranabilir. Ancak temel senaryomuza göre, altının Mart 2021'deki 1.677 dolarlık dip seviyelerinden başlayan rallisini terk etmesi için 1.780 dolar-1,763 doların altına bir kayma olması gerektiği yönünde. Bu gerçekleşmediği sürece 1.967-1.980 dolara geri dönülebilir.” dedi.

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