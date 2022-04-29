Türkiye Gazetesi

Altındaki fiyat hareketliliği sürerken Para Piyasaları Uzmanı Tuna Kaya, gümüş ve altın için kritik açıklamalarda bulundu. Fiyatların düşmesiyle ne yapacaklarını şaşıran yatırımcılar “Yüksekten altın ve gümüş adım! Ne yapmalıyım? Altın ne zaman yükselecek? Hangi seviyeden alım yapmalıyım” sorularını araştırmaya başladı. Tuna Kaya ise yüksekten altın alanları uyararak alım fırsatı için en uygun zamanı açıkladı.

“ABD DOLARIN DEĞERLENMESİNİ İSTİYOR”

ABD Merkez Bankası’nın altını baskı altına alarak doların değerlenmesini istediğini belirten Tuna Kaya, “FED Mayıs ayı başında faiz artırımına gidecek. Bu da ABD doların endeksinin yükselmesiyle altını düşürdü. Çin’den altın talebi düştü. ABD dolarına talep arttı. ABD altını baskılayıp doların değerlenmesini istiyor.” dedi.

“ALTIN VE GÜMÜŞE YARAYACAK”

ABD dolar endeksinin düşmesini beklediğini belirten Tuna Kaya, “ABD emtiaları baskılıyor. ABD dolar endeksinin düşmesini bekliyorum. Bu da altın ve gümüşe yarayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

“YATIRIMCILAR SABIRLI OLMALIDIR”

Yatırımcıların sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayan Tuna Kaya, gram altın için seviye vererek “Gram altın yatay hareketini sürdürüyor. 900’lü bölgeler alım fırsatıdır. Gram altın için beklentim 1400-1450 lira seviyeleridir. Bu yıl sonu tahminimdir. Gümüşte ise yıl sonu için 14 lira olabilir. Yani kaçınılmaz son altın ve gümüş yükselecek. Yatırımcılar sabırlı olmalı. Sabrın sonu selamettir” açıklamasında bulundu.

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