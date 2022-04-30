Türkiye Gazetesi

Rusya- Ukrayna savaşı sebebiyle dünya üzerinde yaşanan gıda ve enerji krizinin olumsuz yansımaları kendini hissettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştüyse de söz konusu düşüş kalıcı olmadı. Yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 107 doları gördü. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketliliğin ardından akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

30 NİSAN GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen verilere göre 30 Nisan güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle;

İstanbul: 20,33 TL

Ankara: 20,43 TL

İzmir: 20,45 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! 29 Nisan akaryakıt fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir artış yok

Biden'dan 'enflasyon ve akaryakıt zamları açıklaması: Putin'i işaret etti Joe Biden, ABD'de son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ileri sürdü.