Türkiye Gazetesi

Türkiye, turizmde pandemi döneminin yaralarını sarmaya başladı. Turizmdeki iyileşme TÜİK’in yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı verilere de yansıdı. Ocak-Mart 2022’de turizm geliri yüzde 122,4 artışla 5 milyar 454 milyon dolar olurken, bu rakam 2019’daki 4,6 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı da 6 milyon 451 bin 657 olurken, bu sayı 2019’da 6 milyon 644 bin 391’di. Böylece turizmde gelirler pandemi öncesine dönmüş oldu. Turizm gelirinin yüzde 76,5’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,5’i ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlardan elde edildi. Bu dönemde yapılan harcamaların 4 milyar 852 milyon 137 bin dolarını kişisel harcamalar, 602 milyon 350 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Gecelik ortalama harcama 68 dolar olurken, yabancıların gecelik ortalama harcaması 75 doları buldu. Turizm gideri yılın ilk çeyreğinde yüzde 181,3 artarak 664 milyon 989 bin dolar, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da yüzde 269,6 artarak 1 milyon 39 bin 666 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması da 640 dolar olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DAN GEMİYLE 'UMRE'YE GÖTÜRECEK

Costa Venezia yolcu gemisi geçtiğimiz gün İstanbul’a geldi. Şirketin Türkiye operasyonlarını yürüten Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, 2023’te helal turizm kapsamında İstanbul-Cidde seferlerinin başlayacağını belirterek “2023’te gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz”dedi.

Otogarlarda bayram yoğunluğu! Tüm biletler tükendi Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına gitmek isteyenler fiyatlardaki artışa rağmen otobüs biletlerini tüketti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz" dedi.

Kısıtlamasız ilk bayramda yollara düştük Hafta sonu ile birleşen Ramazan Bayramı tatili başladı. Yüz binlerce vatandaş, tatilini 9 güne uzatarak yollara düştü. Memleketlerine ve tatil yörelerine akın eden vatandaşlar; havaalanlarında, otogarlarda ve tren garlarında yoğunluk oluşturdu.