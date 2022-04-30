Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu altı tasarruf finansman şirketinin intibak talepleri uygun görüldü. Bu çerçevede Emin Evim, Fuzul Gayrimenkul, Birevim, İmece Yatırım, Katılımevim ve Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ’ye lisans verilmesine karar verildi. Tasarruf finansman şirketlerinin lisanslanması sonrası sektörün aldığı payın katlanarak artması beklenirken, pazar çeşitliliğinin artması ve yüksek gelirli kimselerin de sisteme dâhil olması öngörülüyor.

Tasarruf finansını 30 yıl önce ülkemizle tanıştıran Eminevim’in Genel Müdürü Sait Aytaç “Sektörün lideri olarak ülke ekonomisine sağladığımız yıllık 5 milyar TL likidite ile ülkemizin borçlanmadan ve dış finansmana ihtiyaç duymadan kaynak üretmesinde, altın ve döviz cinsinden kaynakların ise ekonomiye kazandırılmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Bugünden sonra da sektörümüzü BDDK denetimi ve gözetimindeki bu yeni yapısı çerçevesinde daha fazla tasarruf sahibiyle buluşturarak istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz” dedi. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da, yüksek kredi faizi ve maliyetine katlanmak istemeyen ya da bütçesine göre ev ve otomobil sahibi olmak isteyen 350 bin kişinin sisteme dâhil olduğunu belirterek “Türkiye’deki ipotekli konut satışlarına baktığımızda bu sistem ile konut sahibi olanların payı yüzde 5’ler seviyesinde buluyor. Fakat yeni düzenlemeler ve BDDK sürecinin de tamamlanmış olması ile birlikte pazar payının çok hızlı bir şekilde artacağını, önümüzdeki beş sene içinde orta vadeli periyotta yüzde 20’ler noktasına gelmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Eminevim'in 600 bin TL'lik ev hediyesi sahibini buldu Geçtiğimiz yılın Ekim ayında, 30. yılına özel hazırladığı ev hediyeli kampanyasını duyuran Eminevim, Ocak ayında sona eren ve 20 bini aşkın kişinin başvurduğu kampanyanın çekilişini gerçekleştirdi. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucunda 600 bin TL’lik hediye evin sahibi Ordu’dan Yeliz B. oldu.