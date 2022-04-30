Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna’daki operasyonları sekteye uğrayan Turkcell, savaşa rağmen büyümesini sürdürdü. Turkcell, yılın ilk üç ayında gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,7 artışla 10,7 milyar TL’ye çıkarırken, FAVÖK yüzde 30,1 artışla 4,3 milyar TL, FAVÖK marjı da yüzde 40,2 olarak gerçekleşti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 577 bin yeni müşteri kazanan şirket, bu sayede 40 milyon toplam müşteriye ulaştı. Yeni yıl için belirledikleri bir milyon yeni müşteri hedefinin yarısından fazlasını ilk çeyrekte gerçekleştirdiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Turkcell olarak yılın ilk üç ayında güçlü bir performans sergilemeye devam ettik. 2022’nin ilk çeyreğinde küresel çapta seyreden enerji ve diğer temel maliyetlerdeki artışlar ile bölgesel gerilimler; zorlu makroekonomik şartlar oluştursa da müşteri odaklı yaklaşımımız, analitik yetkinliklerimiz ve doğru zamanlarda aldığımız doğru aksiyonlarla güçlü gelir ve müşteri büyümemizi sürdürdük. Dijital servisler, bu çeyrekte tekil gelirini yıldan yıla yüzde 15,3 artırarak 424 milyon TL’ye çıkardı. Lifebox’ın ücretli kullanıcı sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,4 milyona oldu. Anlık mesajlaşma uygulaması BiP’in toplam indirme sayısı ise 92 milyona ulaştı. BiP’in her beş aktif kullanıcısından biri yurt dışından oldu. Turkcell TV+ 1,1 milyonu, sabit internet müşteri sayısı 2,7 milyonu aştı. Toplam sabit internet müşteri sayısı 2,7 milyonu geçerken, her 100 fiber müşterisinin 65’inde Turkcell TV+ servisi yer aldı” dedi. Erkan, söz konusu dönemde Turkcell Dijital İş Servislerinin gelirlerinin ise yıllık bazda yüzde 75,2 artışla 791 milyon TL’ye ulaştığını söyledi.

6,7 MİLYAR TL İŞLEM

Turkcell’in techfin gelirleri, Paycell ve Financell’in katkısıyla 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 58,5 artış gösterdi. Paycell’in üç aylık aktif kullanıcı sayısı 6,9 milyona ulaşırken, toplam işlem hacmi geçen yılın aynı döneminin yaklaşık üç katına çıkarak 6,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Paycell, Android POS sayısını yüzde 66 artırarak 9 bin 600’e ulaştırdı. POS çözümlerinin işlem hacmi, sanal POS hizmetlerinin de katkısıyla iki katına çıkarak 2,1 milyar TL oldu.

Turkcell’den yerli yazılım iş birliğiyle 5G teknolojisinde yeni bir adım Turkcell, geliştirdiği yapay zeka uygulaması ve 5G teknolojisini kullanarak uzaktan sürüş desteği alanında Türkiye’de bir ilklerden birini başardı. Operatörün Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaki mühendisler, Kocaeli-Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde bulunan bir akıllı otonom sürüş aracını 5G deneme şebekesi üzerinden başarıyla kullandı.