Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki hareketlilik hafta sonu da devam ediyor. Bayram öncesi yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hafta başında düşüşe geçen altın fiyatları geçtiğimiz günlerde az da olsa bir toparlanma yaşayarak yükselişe geçmişti. Ancak Fed’in agresif para politikası ve Rusya ile Ukrayna savaşının etkisiyle altın fiyatları tekrardan düşüşe geçti. Ons altın 1900 doların altına gerilerken, gram altın 905 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise bu düşüşlerin son düşüşler olduğunu ve 1 Mayıs’ta yeni bir dönemin başlayacağını söylemişti. Peki altın fiyatları düştü mü? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 30 Nisan Cumartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları…

30 NİSAN 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında hareketlilik ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle bayramdan önce yatırım yapmak isteyen vatandaşlar “Altın fiyatları düştü mü? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 30 Nisan Cumartesi günü altın fiyatlarındaki son durum ne?” sorularını araştırmaya başladı. İşte 30 Nisan 2022 güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 922,55 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 905,33 lira satış fiyatı 905,68 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.932,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.902,00 TL satış fiyatı 6.978,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2,977,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.955,00 TL alış ve 3.000,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.488,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Nisan itibariyle 1.478,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.499,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Tuna Kaya yüksekten altın alanları uyardı! 900’lü bölgeler alım fırsatıdır, sabırlı olun Kısa süreli düşüş yaşayan altın fiyatları tekrardan ivme kazanarak yükselişe geçti. Hafta başlında 1900 doların altına kadar gerileyen ons altın tekrardan yükselerek 1915 dolara kadar çıktı. Psikolojik sınır olan 900 TL’nin altına düşen gram altın ise 913 liraya kadar yükseldi. Altındaki hareketlilik sürerken Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcıları uyardı. ABD’nin altını baskılayıp doları değerlendirmek istediğini belirten Tuna Kaya, yüksek fiyattan altın alanları uyardı. Aynı zamanda Tuna Kaya, gram altın için kritik alım seviyesini de açıkladı.

İslam Memiş ‘Final’ yapıyor demişti! Altında rüzgar yön değiştirdi: Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarındaki hareketli dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in faiz artırım sinyalleri, Rusya’nın doğalgaz kararı ve Çin’in artan vakalar karşısında kapanma sinyali vermesi altının sert düşmesine neden olmuştu. Hafta başından beri sert düşüşler gösteren altın fiyatları 29 Nisan Cuma gününe yükselişle başladı. Özellikle Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin son düşüşler olduğunu ve 1 Mayıs’tan itibaren altının yükseleceğini belirtmişti. Yükselme sinyalleri ise başladı. Ons altın dün 1880 dolara kadar düşerken bu sabah itibariyle 1909 dolara kadar çıktı. Gram altın ise tekrardan 900 TL’nin üstüne çıkarak 907 liraya kadar tırmandı. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altında yükselişler ne zaman başlayacak? İşte 29 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

Altının ışıltısını faiz söndürüyor | Altında düşüş sürecek mi? ABD’de bağıra bağıra gelen faiz mesajları, bugün altın tarafında büyük oranda fiyatlandı. Ons düşse de, içeride gram altın, yükselen dolardan destek buluyor. İlk çeyrekte küçülen ABD ekonomisi oyunun kurallarını değiştirir mi? Haftaya FED’in mesajlarında bunu arayacağız...