Türkiye Gazetesi

İhtiyaç sahibi aileleri sevindirecek haber Bakan Yanık'tan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan çocukların masraflarını karşılayabilmeleri için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bayram nedeniyle öne alındığını açıkladı.

İhtiyaç sahibi ailelere toplam 236.544.000 TL mayıs ayı SED ödemesi yapıldığını belirten Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca SED hizmeti verildiğini ifade etti. Bu desteğin, ailelerin çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer masraflarını karşılayabilmeleri amacıyla sağlandığını vurgulayan Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

'237 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI'

“Aile bütünlüğünün ekonomik gerekçelerle bozulmaması, çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümesi önceliklerimiz arasındadır. Aileler bu destekle çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilmekte, böylece onların akranlarından geride kalmaması hedeflenmektedir.

Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 237 milyon TL ödedik.”

HER ÇOCUK İÇİN BİN 650 TL

SED’den yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını belirten Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1650 TL destek sağlandığını ifade etti.

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Bakan yanık duyurdu: İşverenlere 6.1 milyon lira sigorta prim desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışabilir durumdaki vatandaşların iş hayatında istihdam edilmesi için 2021 yılında 6.1 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdiklerini açıkladı.

Bakan Yanık yeni destek paketini duyurdu: 229 milyon lira Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı'nda yapılacak ek yardım paketini açıkladı. Yanık, vakıfların ihtiyaçların karşılanması için sahada olacağını dile getirdi.