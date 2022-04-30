Türkiye Gazetesi

22 Mayıs 2016 tarihinde hizmete giren ve İstanbul'da ulaşım sorunun çözümünde önemli rolü olan Avrasya Tüneli'nde yeni dönem başlıyor. Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki yolculuk süresini 5 dakikaya indiren ve İstanbul trafiğini de önemli ölçüde rahatlatan tünelden artık motosikletler de geçebilecek.

1 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrasya Tüneli'nin motosiklet sürücülerine açılmasıyla ilgili detayları paylaştı. Bakan Adil Karaismailoğlu'nun Motobike İstanbul 2022 Fuarı açılış töreninde motosiklet sürücülerine müjdeyi verdiği anımsatılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 1 Mayıstan itibaren Bakanlık kararıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vereceğine vurgu yapıldı.

AVRASYA TÜNELİ MOTOSİKLET GEÇİŞ ÜCRETİ BELLİ OLDU

Açıklamada, "Avrasya Tüneli'ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00-04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek. Motosiklet sürücüleri, serbest gişe sistemi bulunan Avrasya Tüneli’nden HGS hesaplarıyla geçiş ödemelerini yapabilecek" ifadeleri yer aldı.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA GÜVENLİ ALTERNATİF

Avrasya Tüneli'nin özellikle kış dönemindeki kötü hava koşullarından olumsuz yönde etkilenen motosiklet kullanıcıları için kıtalararası geçişinde alternatif olacağına işaret edilen açıklamada, otomobil ve minibüs tipindeki hafif araçlara ek olarak motosikletler için de güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sağlanacağı ifade edildi.

Motosikletler için alınan bu kararın, sadece Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki motosiklet tanımında belirtilen sınıf taşıtlarını kapsadığı kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi: Bu tanımın dışında kalan elektrikli bisiklet, bisiklet, scooter, moped ve mobilet gibi taşıtların tünelden geçmesi ise yasak olacak. Otomobil, minibüs ve motosiklet dışındaki araçların tünelden geçmesi durumunda ve trafik kurallarına aykırı hareketlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen cezai işlem uygulamaları devam edecek.

Avrasya Tüneli'nden 140 milyon dolar gelecek Bakan Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin işletme süresi bittiğinde kamunun söz konusu projeden vergi ve diğer kazançlar hariç, en az 140 milyon dolar gelir elde edeceğini açıkladı.