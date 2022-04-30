Türkiye Gazetesi

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, Cuma günü az bir ivme kazansa da düşüşe devam ediyor. 1900 doların altına düşen ons altın, hafta sonunu 1897 dolardan kapattı. Hafta içi psikolojik sınır olan 900 liranın altını gören gram altın, haftayı 905 liradan kapattı. Dolar ise 0,73 değer kazanarak 14,86 liradan satışa sunuldu. Peki altındaki düşüş ne zamana kadar devam edecek? Piyasalardaki hareketlilik sürerken gözler ABD Merkez Bankası (Fed)’e çevrilmiş durumda. Artan enflasyona karşı agresif para politikası uygulayan Fed, 3-4 Mayıs tarihlerinde faiz kararını açıklayacak. Uzmanlar Fed’in faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakarken, 50 mi yoksa 75 baz puan mı olacağı merak konusu oldu. Peki Fed faiz artırımına gidecek mi? Fed faizi ne kadar artıracak? Fed faiz kararı ne zaman? İşte piyasalardaki son dakika gelişmeleri…

PİYASALAR FED’İN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Artan enflasyona karşı ABD Merkez Bankası Fed’in para politikasında agresif tavırları değerli varlıkları etkilemeyi sürdürüyor. Fed’in önderliğinde hazırlanan yüksek faiz ortamı ve küresel piyasaların üzerinde artan riskler fiyatları sıkıştırmış durumda.

Tahvil piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 50 baz puan artırması fiyatlanırken, haziranda 75 baz puan ve temmuz ile eylülde ise 50'şer baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Söz konusu fiyatlamalarla ABD'de tahvil faizleri yaklaşık son 3 yılın en yükseğinde seyretmeye devam ederken, artan dolar talebiyle dolar endeksi son 20 yılın en yüksek seviyesi olan 103,9'u gördü.

PİYASALARDA YOĞUN MESAİ

Önümüzdeki hafta ise piyasalarda yoğun bir gündem trafiği bulunuyor. Gelecek hafta Fed'in ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararıyla birlikte, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki veriler piyasalara yön verecek. Analistler ise Fed’in faiz kararında piyasaları şaşırtmayacağını ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemli olduğunun altını çizdiler.

ABD’de ilk çeyrek büyüme verilerini beklenenin altında kaldığını ve tahvil piyasalarına getiri eğrisinin bazı varlıklarda tersine döndüğünü belirten analistler, hem yüksek enflasyon hem de artan resesyon endişeleri kapsamında Fed'in çizeceği yol haritasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söylediler.

FAİZ KARARINI POWELL AÇIKLAYACAK

2 Mayıs ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi PMI, salı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri, çarşamba ADP istihdam raporu, dış ticaret dengesi, hizmet sektörü PMI ile Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

AVRUPA’DA SAVAŞIN ETKİLERİ SÜRÜYOR

Bu hafta karışık bir süreçten geçen Avrupa borsaları, gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak olan BoE'nin faiz kararına odaklanmış durumda. Tahvil piyasalarında BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkaracağı tahmin edilirken, karar metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları da önem arz ediyor.

Analistler, devam eden Rusya-Ukrayna savaşının hala Avrupa için risk unsuru barındığını belirtti. Öte yandan Rusya hafta içi ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz akışını durdurdu. Bölgenin geri kalan ülkelerinde konuya ilişkin çözüm odaklı adımların atıldığına yönelik haber akışı ise risk algısının yükselmesini engelledi.

SON 5 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika değişimine henüz ayak uydurmamasının pay piyasalarındaki satış baskısını törpülerken, Euro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini dün altıncı işlem gününe taşıyarak 1,0454'le Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından haftayı yüzde 2,3 azalışla 1,0550'den tamamladı.

Gelecek hafta pazartesi Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, salı Almanya'da işsizlik ile Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve işsizlik oranı, çarşamba Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, perşembe Almanya'da fabrika siparişleri ve cuma Almanya'da sanayi üretimi verileri ile hafta boyunca bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. İngiltere'de piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle kapalı olacak.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Gelecek hafta yurt içinde perşembe imalat sanayi PMI ve yurt içi ÜFE ile cuma günü TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verileri takip edilecek. Yurt içi piyasalar pazartesi, salı ve çarşamba günü Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

Altın fiyatlarında düşüş! 30 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Hataya düşüşle başlayan altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Özellikle Fed’in para politikasındaki agresif tutumu altında baskı oluşturmuştu. Çin’den gelen kapanma sinyali ise altındaki düşüşleri hızlandırdı. Hafta başında 1900 doların altına kadar düşen ons altın haftanın son iş gününde ufak bir toplanma yaşayarak yükselişe geçmişti. Ancak ons altın tekrar düşüşe geçerek 1897 dolara kadar geriledi. Gram altında düşüşten etkilenerek 905 liraya kadar düştü. Fiyatlardaki hareketlilik ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 30 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamada ve uyarılarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'sinin, nüfusumuzun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu belirtti.

Tuna Kaya yüksekten altın alanları uyardı! 900’lü bölgeler alım fırsatıdır, sabırlı olun Kısa süreli düşüş yaşayan altın fiyatları tekrardan ivme kazanarak yükselişe geçti. Hafta başlında 1900 doların altına kadar gerileyen ons altın tekrardan yükselerek 1915 dolara kadar çıktı. Psikolojik sınır olan 900 TL’nin altına düşen gram altın ise 913 liraya kadar yükseldi. Altındaki hareketlilik sürerken Ekonomist Tuna Kaya, yatırımcıları uyardı. ABD’nin altını baskılayıp doları değerlendirmek istediğini belirten Tuna Kaya, yüksek fiyattan altın alanları uyardı. Aynı zamanda Tuna Kaya, gram altın için kritik alım seviyesini de açıkladı.