Türkiye Gazetesi

'Emekli maaşlarına ve memur aylıklarına zam gelecek mi?' sorusu ekonomi gündeminde ilk sıralarda yer alan ve merakla beklenen konuların başında geliyor. Enflasyon ve döviz kuru karşısında maaşların adeta erimesi sonrası 'asgari ücrete ara zam' gündeme gelmiş ancak Bakan Bilgin bunun gündemlerinde olmadığını açıklamıştı. 'Ara zam' açıklamasının ardından gözler bu sefer emekli ve memur maaşlarına çevrildi.

EMEKLİLER İÇİN 1 MAYIS'I İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada emekleri maaşlarına ilişkin "Sürprizimiz var" diyen ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu müjdeli haberi 1 Mayıs'ta açıklayacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yarın yapacağı açıklama merakla bekleniyor. "Emeklilerin yüzü gülecek" diyerek Temmuz ayını işaret eden Bakan Bilgin, yapılan zammın enflasyonun üzerinde olacağını belirtmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3.365 LİRAYA ÇIKACAK

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 34.62 oldu. Bu oranın dikkate alınması durumunda en düşük emekli aylığı 2.500 liradan 3.365 liraya çıkacak.

Emekli aylıklarında alt sınır 2019'da 1000 lira olarak belirlenirken, önceki yıl 1500 liraya, bu senenin başında da 2500 liraya çıkarılmıştı. Yeni düzenleme ile 6 aylık enflasyonun dikkate alınması durumunda (yüzde 34.62) malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında ödenen emekli aylıkları, ek ödeme toplamları bunun altında olan emekli aylıkları 3.365 liraya tamamlanacak.

Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmaması bekleniyor.

TEMMUZ MAAŞ ZAMMI İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 34.62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6.429 liradan 8.623 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4.289 liradan 5.753, esnafta 2.948 liradan 3.970, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.432 liraya çıkacak. Ayrıca 2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük aylık 2.500 lira olurken bunun üzerine de artış gerçekleşecek.

Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre bir genel müdürün maaşı 16.110 liradan 28.608 liraya, öğretmen maaşı 6.553 liradan derecesine göre 8.668 lira ile 11.626 lira arasında olacak.

KİM KAÇ LİRA ALACAK? İŞTE ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Memurların maaşları Merkez Bankası anketinden çıkan sonuca göre yüzde 34.12 oranında ve Ocak 2022'de olduğu gibi yüzde 2,5'luk ilave zam ile artarsa yeni maaşlar şöyle oluşacak:

İŞTE 15 MEMUR GRUBUNUN MESLEK MESLEK HESAPLANAN MAAŞLARI (YÜZDE 36,62)

OCAK 2022 MAŞLARI - TEMMUZ 2022 MAAŞLARI - İLAVE ZAMLI TEMMUZ 2022 MAAŞLARI

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 lira - 28608 lira - 29141 lira

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 11.188 lira - 15005 lira - 15285 lira

MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 lira - 9193 lira - 9364 lira

ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 lira - 11626 lira - 11842 lira

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 lira - 26167 lira - 26655 lira

BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 lira - 14970 lira - 15250 lira

POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 lira - 13018 lira - 13260 lira

UZ. DOKTOR 1/4 - 13.312 lira - 17854 lira - 18187 lira

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 lira - 11200 lira - 11409 lira

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 lira - 14497 lira - 14767 lira

VAİZ 1/4 - 9.003 lira - 12075 lira - 12300 lira

AVUKAT 1/4 - 10934 lira - 14665 lira - 14938 lira

Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.