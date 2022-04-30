Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimciler için 6 farklı modele yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati, "Girişimcilerimize bayram müjdemiz" şeklinde başladığı paylaşımda, "Fikirlerini hayata geçirmek isteyen tüm girişimcilerimize 6 farklı girişimci modeline yönelik finansman desteğini uygun koşullarda devreye alıyoruz" ifadesini kullandı.

12 AY ANAPARA ÖDEMESİZ, 60 AYA KADAR VADE İMKANI

Bakan Nebati'nin paylaşımında yer alan infografiğe göre, Halkbank aracılığıyla avantajlı faiz oranları ve azami 12 ay anapara ödemesiz dönem, 60 aya kadar vade imkanı tanınarak girişimcilere ihtiyaç duydukları finansmana erişim geniş bir yelpazede sunuluyor.

6 KATEGORİDE FİNANSMAN DESTEĞİ

Bu kapsamda, 'genç girişimci, 'cesur girişimci', 'usta girişimci', 'tekno girişimci', 'halk girişimci' ve 'girişimci esnaf' kredileri olmak üzere 6 kategoride finansman destekleri hayata geçiriliyor.

İnfografikte, kredilerden kimlerin faydalanabileceği ve kredi üst limitleri gibi bilgiler de bulunuyor.

İş dünyası ucuz kredi ve düşük vergi istiyor Hükûmetten taleplerini 10 maddede sıralayan Şekib Avdagiç; daha uygun maliyetli kredi, ücretler üzerindeki yüklerin azalması, yeni vergi indirimleri gibi tedbirlerin iş dünyasını rahatlatacağını söyledi.