Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’nin dün, sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı.

Bakan Muş, paylaşımında, “İhracattaki başarımız çıtaları aşa aşa devam ediyor. Türkiye dün, sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı. Bu, Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat. İhracatta artık farklı bir kulvardayız. İhracat; üretim, yatırım, istihdam demektir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Muş duyurdu: İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dün sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını ve bu rakamın Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat olduğunu açıkladı.

İthalat ve ihracat rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, mart ayında yıllık bazda yüzde 19,8 artışla 22 milyar 709 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İthalat ise yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar oldu. Buna göre dış ticaret açığı mart ayında yüzde 75.1 artış gösterdi.