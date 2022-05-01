Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Küresel fiyat artışlarının faturalara tam olarak yansımasını engelliyoruz. Bu kapsamda elektrik ve doğalgaz faturalarına son 1 yılda 100 milyar liralık bir destek sağladık. Bu sübvansiyon, bu yıl da devam edecek" açıklamasında bulunmuştu. Devletin sağladığı bu destek sayesinde konutlarda gaz faturası, olması gerekenden yaklaşık yüzde 40 daha ucuz seviyede kaldı. Bu süreçte dünyada da hareketli bir dönem yaşanıyor. Son olarak Rus enerji şirketi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın “doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayacaklarını” açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu. Bu gelişme de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli ticaret noktası TTF'de gaz fiyatı, geçen hafta megavatsaat başına 125 avroyu gördü. Avrupa'daki gaz fiyatları, altı ayda yaklaşık yüzde 75 artış göstermiş oldu.

AB'nin verileri açıklandı, fiyatlar ortaya çıktı: En ucuz enerji Türkiye'de AB üyesi ülkelerde 2021 yılının ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin veriler yayımlandı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, AB ülkelerinde yüksek enerji fiyatları dikkat çekerken, bu ülkeler ile karşılaştırılan Türkiye en ucuza elektrik ve doğalgaz tüketilen ülke oldu.

Türkiye-AB arasında enerji diyaloğu çağrısı Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bozay, enerjinin her zaman Türkiye ve AB arasında üst düzeyde ele alınması gereken bir konu olduğunu belirtti.