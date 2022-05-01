Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile birlikte başta tıraş makinesi olmak üzere ekmek yapma makinesi gibi ev eşyalarının satışlarında adeta patlama yaşanmıştı. Bu süreçte vatandaşlar, tıraş makinesi alarak evlerinde tıraş olmaya başladı. Normalleşme ile tıraş makinesi satışları düşerken, pandemi ilginç alışkanlıkları da beraberinde getirdi. Remington, Russell Hobbs ve George Foreman gibi markalar ile kişisel bakım sektöründe hizmet veren Spectrum Brands’ın Türkiye Ülke Müdürü Ilgaz Güler “Pandemi öncesinde erkekler berbere gidiyordu. Pandemide ev döndüler. Bir anda erkek kategorisinde satışlar yüzde 100 arttı. Evdeyken sakalı kontrol etmek biraz daha kolaydı. Ancak saç kısmında tökezlemeye başladık. Uzun saçı olan yönetebilmek için mecburen kısaltmaya başladı. Pandeminin azalmasıyla tekrar berbere dönüş oldu. Satışlar azaldı” dedi.

Normalleşme ile birlikte insanların yeni alışkanlıklar edindiğini anlatan Güler “Pandemi sonrası berbere tıraş makinesiyle gidenlerin sayısı arttı. Malum koronavirüs ile hijyen daha önemli hâle geldi. Herkes değil ama kafasında soru işarete olanlar özellikle berbere cihazıyla gidiyor. Başkasının kafasını tıraş ettiğin makineyi kafama sürme diyor. Pandeminin böyle bir etkisi oldu” ifadelerini kullandı.

GENÇ ERKEKLER MAŞA VE DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIYOR

Erkeklerin de kişisel bakım ürünlerine ilgi gösterdiğini dile getiren Ilgaz Güler şunları kaydetti: Erkekler de vücut bakımına daha fazla önem veriyor. Maşa ve düzleştirici alanlar var. Kimi dalgalı saç yapmak istiyor kimi düz saç. Kaç düzeltici kullanıyorlar. Vücut, kulak ve burun tüy kesme makinelerine ilgi arttı. Bunda sosyal medya fenomenlerinin de etkisi var. Bu ürünlere daha çok 30 yaşın altındaki gençler ilgi gösteriyor.

Güler, her ne kadar erkekler de ilgi gösterse de kişisel bakım sektörünü kadınların ayakta tuttuğunu söyledi. Güler şöyle devam etti: Kişisel bakım alanında harcamaların yüzde 70-80’ini kadınlar yapıyor. Kadınlar modayı daha iyi takip ediyor. Erkeklere göre daha fazla vakit harcıyorlar. Her şeyi kuaförde halletmek zorunda hissetmiyorlar. Acil durumlar için evde farklı cihazlar bulunduruyorlar. Epilasyon cihazı, saç şekillendiricileri, saç kurutma makinesi gibi. Ağırlıklı olarak da düzleştirici. Erkekler cihazın teknik özelliklerine odaklanırken, kadınlar daha çok fonksiyonel ve hayata dair şeylere dikkat ediyor.

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR

Spectrum Brands Türkiye Ülke Müdürü Ilgaz Güler, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya ofisini kapatan Spectrum'un üretim arayış içerisinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu anlamda avantajlı olduğunu belirten Güler “Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri Rusya’dan tedarik ediyordu. Şimdi gözler Türkiye’de. Bu dönemde Türkiye üretim için düşünülebilecek bir pazar. Spectrum şu an Türkiye, Bulgaristan ve mısır gibi ülkelere bakıyor. Çin’den bir ürün bir ayda gelirken buradan bir ürün iki günde Avrupa'nın en uzak noktasına gidiyor. Çin'in albenisi bittiği için Türkiye Avrupa'nın üretim üssü olabilir. Ancak şöyle bir dezavantaj var. Türkiye'de birçok ürünü Çin'den ithal ediyor. Bu da maliyetleri artırıyor. Çin'den bağımsız alt yapı kurarsak Türkiye tercih edilir" dedi.

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