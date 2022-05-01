Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı öncesinde gram ve çeyrek altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları hafta sonuna doğru tekrardan düşüşe geçti. Özellikle Fed’in 3-4 Mayıs’ta açıklayacağı faiz kararını bekleyen piyasalarda baskı sürüyor. Yatırımcılar ise “Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları düştü mü?” sorularını araştırmaya başladı. Peki 1 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…

1 MAYIS 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ramazan Bayramı arifesinde altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar, altındaki sıcak gelişmeleri merak ediyor. Hafta başında inişli çıkışlı hareketlerle dikkat çeken altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 905,33 TL

Gram altın satış fiyatı: 905,68 TL

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

22 ayar gram altın alış fiyatı: 824,23 TL

22 ayar gram altın satış fiyatı: 853,87 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.478,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.499,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.955,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 3.000,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.902,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.978,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 829,07 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 837,49 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış fiyatı: 1.896,47 dolar

Ons altın satış fiyatı: 1.897,14 dolar

Piyasalar için kritik hafta geldi çattı! Altın ve dolar Fed’in faiz kararıyla yön bulacak: Fed faizi artıracak mı? Dünya genelinde artan enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. Para politikalarında sıkışma sürecine giren merkez bankaları, agresif faiz artırım kararları ile piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Piyasalar ise 3-4 Mayıs tarihinde ABD Merkez Bankası (Fed)’dan gelecek olan kritik karara odaklanmış durumda. Peki Fed’in kararı altın ve dolar fiyatlarını nasıl etkiler? Uzmanlar Fed’in faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakarken 50 mi yoksa 75 baz puan mı alacağı merak konusu oldu. Yatırımcılar ise “Fed’in faiz kararı altın ve doları nasıl etkiler? Fed faiz artırımına gidecek mi? Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak?” sorularını araştırmaya başladı. İşte Fed’den gelecek karara göre piyasaları bekleyen gelişmeler…

Altın fiyatlarında düşüş! 30 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Hataya düşüşle başlayan altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Özellikle Fed’in para politikasındaki agresif tutumu altında baskı oluşturmuştu. Çin’den gelen kapanma sinyali ise altındaki düşüşleri hızlandırdı. Hafta başında 1900 doların altına kadar düşen ons altın haftanın son iş gününde ufak bir toplanma yaşayarak yükselişe geçmişti. Ancak ons altın tekrar düşüşe geçerek 1897 dolara kadar geriledi. Gram altında düşüşten etkilenerek 905 liraya kadar düştü. Fiyatlardaki hareketlilik ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 30 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

Uzman isimden korkutan deprem açıklaması: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamada ve uyarılarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'sinin, nüfusumuzun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu belirtti.