Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yeni ayın ilk gününde de devam ediyor. Bir türlü istikrar yakalamayan altın fiyatları Fed’in kritik faiz kararı öncesinde baskı altına girmiş durumda. Vatandaşlar altındaki hareketliliği yakından takip ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik uyarılarda bulundu. Yeni ayın ‘Kaos ayı’ olarak adlandıran İslam Memiş, yatırımcıların manipülasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Peki altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Hangi seviyeden alım yapılmalı? İşte İslam Memiş’in dikkat çeken açıklamaları…

İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK UYARI

Altın fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki yükseliş yatırımcıları tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı geldi. ‘Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Dolar yükselecek mi? Hangi fiyattan alım yapmalıyım?’ sorularına cevap veren İslam Memiş, yatırımcıları net bir şekilde uyardı.

MANİPÜLASYONLARA DİKKAT!

Altın fiyatlarındaki düşüşler yatırımcıları tedirgin ederken İslam Memiş, bu düşüşlerin geçici olduğunu belirtti. Manipülasyon konusunda vatandaşları uyaran Memiş, daha önce belirttiği seviyelerin kademeli alım için uygun olduğunu söyledi. Kademeli alımların en sağlıklı yol olduğunu belirten Memiş, "Aylardır manipülasyonlar olacak, fiyatlandırmalar sağlıksız olacak dedim" dedi.

“2022 YILI KAOS YILI OLACAK”

2022 yılının karışık bir yıl olacağını belirten İslam Memiş, "Aylık ve yıllık bazda dalgalı fiyatlamaların gerçekleştiğini göreceğiz. Her gün kaos her gün kavga. Berbat bir durumda yolumuza devam ederken oltayı atanlar oturdukları yerden para kazanıyorlar" diye konuştu. Memiş, Dövize Endeksli Mevduat Sistemi'ne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Dövizini faiz karşılığında dövizciye, altınını faiz karşılığında kuyumcuya emanet bırakıyor, ondan sonra diyor ki ben mağdurum. Kuyumcu dövizci ortadan kayboluyor. Bir bakıyorlar biz mağduruz, malımızı çaldı gitti diyorlar. Öyle bir şey yok. Sen tefeciye bıraktın paraları sonucuna da katlanmak zorundasın. Kur korumalı mevduat var, oraya niye yatırmıyorsun, devlete niye güvenmiyorsun. Nefis, iradenin önüne geçtiği için insanların algıları farklı çalışıyor. Bu tezgahları size hatırlatmaya devam edeceğim."

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Yeni ayın ilk gününde piyasalara baktığımız zaman ise düşüşler yine sürüyor. Ons altın tekrardan 1900 doların altına düşerek 1897 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 900 bandında sıkışmış durumda. 1 Mayıs 2022 tarihinde gram altın 905 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise az bir yükselişle 1490 TL’den işlem görüyor.

GÖZLER FED’E ÇEVRİLDİ

Altın fiyatlarındaki baskı iyice artmış durumda. Özellikle Fed’in 3-4 Mayıs’ta açıklayacağı olan faiz kararı piyasaları baskı altına almış durumda. Uzmanlar Fed’in artan enflasyona karşı faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, altındaki etkisi merak konusu oldu. Özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’in açıklamaları piyasalar için önem arz ediyor.

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