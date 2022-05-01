Türkiye Gazetesi

Piyasaların eli kulağı Fed’in faiz kararında. Milyonlarca insanın merak beklediği Fed faiz kararı, 3-4 Mayıs’ta açıklanacak. Analistler, Fed’in faiz artırımına kesin gözüyle bakarken masada bir çok rakam konuşuluyor. FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, ABD Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz artışının sürpriz olmayacağını belirtti. Yapılan açıklama ise piyasalarda şaşkınlık oluşturdu. Artan enflasyona karşı agresif tutum gösteren Fed, piyasaları baskılamış durumda. Peki Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak? Fed faizi artıracak mı? İşte ayrıntılar…

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Fed faiz kararını henüz açıklamadı. Kritik toplantı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 4 Mayıs akşamı ise Fed faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı sonrası ABD Merkez Bankası Başkanı Powell kameraların karşısına geçerek merakla beklenen mesajları paylaşacak.

3 YILIN ARDINDAN İLK KEZ FAİZ ARTIRIMINA GİTTİ

2021 yılının son çeyreğinde ise Fed, parasal sıkılaşma adımlarına varlık alımlarını azaltarak paylaşmıştı. Bununla beraber Fed yeni yılla beraber daha da şahin açıklamalarla piyasayı regüle etmeye başladı.

Sıkı para politikasının ilk adımı varlık alımlarını azaltıp sonlandırmak olurken, şimdi ki adımlar ise faiz artırımları olarak dikkat çekiyor. Gelen açıklamalara göre bundan sonraki hamleler ise bilanço küçültme olarak devam edecek.

MERKEZ BANKALARI HAREKETE GEÇTİ

Tüm dünyada tırmanışa geçen enflasyon oranları merkez bankalarını harekete geçirdi. Özellikle artan enflasyona karşı sıkı bir politika uygulayan Fed, faiz artırım konusunda kararlı. FED'deki birçok kişinin bir ya da birden fazla defa 50 baz puanlık faiz artışının uygun olduğuna inandığını söyleyen Powell ise "Yüzde 2'lik enflasyona geri gelmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." demişti. Ayrıca enflasyonun yüksek, para politikalarının da eskiye göre hala daha destekleyici olduğunu söylemiş ve hızlı hareket etmenin faydalı olacağını belirtmişti.

FED FAİZİ NE KADAR ARTIRACAK?

Kritik karar öncesi tahminlerde bulunan FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey, konuyla ilgili "Fed, mayıs ayı toplantısında, politika faizinde 75 baz puan artırıma gidebilir, 100 baz puanlık bir artış da sürpriz olmayacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca Powell'ın hızla harekete geçilmesi gerektiğini de vurgulayarak, 100 baz puanlık artışın da dünyaya risklerin ne kadar farkında olunduğunu göstermenin yollarından bir tanesi olduğunu bildirdi.

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