Türkiye Gazetesi

Dolar ve altın tahminleri ile yatırımcılara yön veren İslam Memiş, Ramazan Bayram’ı öncesi piyasalardaki yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Nisan ayının alım fırsatları sunduğunu ve kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, yatırımcıların “Altın düşer mi yükselir mi? Hangi seviyeden altın alınmalı satılmalı?” sorusunu cevapladı. Nisan ayında 4 kez alım fırsatlarının yaşandığını belirten Memiş, ''1.900 dolar üzerinden ons, 900 TL üzerinden gram altın almayacağımızı söylemiştik. Bu seviyelerinden altına indiğinde kademeli alımlar yapacağımızı ifade etmiştik. Nisan ayında 4 kez alım fırsatı karşımıza çıktı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında kendimizi bekleme moduna alacağız'' dedi. Öte yandan İslam Memiş önümüzdeki son 3 aylık sürecin sert yükselişlerle geçeceğini belirtti.

FED KARARI İLE DOLAR DAHA DA DEĞERLENECEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bayram tatili sonrası yatırımcıları neler beklediğine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Memiş’in açıklamaları;

''Türkiye olarak biz bayram tatili sürecine giriyoruz. 5 Mayıs Perşembe günü bizim için ilk işlem günü olacak. Perşembe günü piyasalarda Fed faiz kararına bağlı olarak gerilmeler olacak. Fed’in 50 baz faiz artırımı neredeyse kesinleşti. Ancak bazı Fed üyelerinin 75 baz puan artışı ile ilgili açıklamaları küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Bu durum bize Fed’in manipülasyonlarla piyasayı yönlendirdiğini gördük.''

''Amerikan Merkez Bankası yüksek enflasyonla faiz artırımı ve şahin tonda açıklamalarla müsade edecektir. Dünyada doların küresel piyasalarda değer kazanması ile ilgili bir süreç bizi bekliyor. Dolar endeksi nerdeyse 104 dolara dayandı. Buna bağlı olarak Euro ve Sterlin'de sert satışlar gördük.''

EZBERLER BOZULACAK

Önümüzdeki hafta içinde açıklanacak olan Fed faiz kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, ezberlerin bozulacağını belirterek, ''Fed faiz kararı sonrasına dikkat etmemiz gerekiyor. Amerikan Merkez Bankası faiz kararı sonrası ezberler bozulacak demiştim. Fed 50 baz puan artırdığında altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında baskılanma olacak algısına karşı uyarmıştım. Daha önce de belirttiğim gibi 3-4 Mayıs’ta gerçekleşecek Fed faiz kararı sonrası ezberler bozulacak.'' dedi.

İslam Memiş Nisan ayında alım fırsatını kaçıranlar için 3 ay bekleme sözüne karşılık 900-915 bandından alım yapabileceğini ifade etti. Temmuz ayında altın fiyatlarının pik yapacağını kaydetti.

“PARANIZ BUHAR OLABİLİR!”

BDDK tarafından bankalarda sınırsız işlem yapılabilmenin önüne geçmek için aldığı kararın etkilerine değinen Memiş, ''BDDK bankaların fx işlemlerini durdurdu. Bu günlük al-sat ile kazanç sağlayanların önünü geçti. Bu durum günlük alım satım ile kazanmak isteyen yatırımcının merdiven altı ve lisansız şirketlere yönelmesine neden olabilir. Lisanssız kaldıraç işlemi yapan şirketlere yönelmeyin. Buradan işlem yaparsanız bir sabah paranızın buhar olduğunu görebilirsiniz. BDDK internet sitesinden lisans sahibi olan şirketlere bakabilirsiniz. Bu şirketlerden alım satım yapabilirsiniz.'' yorumunda bulundu.

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