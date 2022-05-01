Türkiye Gazetesi

14 milyon emekli bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yapacağı açıklamaya odaklandı. Daha önce açıklama yaparak “1 Mayıs’ta açıklayacağım” diyen Bakan Bilgin, bugün müjdeli haberi duyuracak. Peki emekli maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

“1 MAYIS’TA AÇIKLAYACAĞIM”

Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

DETAYLAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Bakan Bilgin’in açıkladığı tarih ise geldi. Temmuz ayındaki sürprizin detayları bugün açıklanacak. Yaklaşık 14 milyon emekli bu açıklamayı beklerken, “En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusu şimdiden merak edilmeye başlandı.

OCAK AYINDA YENİ DÜZENLEME GETİRİLMİŞTİ

Ocak 2022’de yapılan sosyal refah düzenlemesi ile emekli ve memur maaşları artış göstermişti. Gelen düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseldi. Böylece en düşük maaş alan emekliler yüzde 66 oranında zam aldı. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Geride kalan 3 aylık enflasyon verilerinin oluşmasıyla gözler yeniden Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. Ekonomistler 6 aylık enflasyon farkının yüzde 34,62 olacağını tahmin ediyor. Bu hesaplamaya göre, en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek. En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lilerde 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

Emeklinin ve çalışanın gözü temmuz zammında En düşük emekli aylığı 2.750-3.000 lira arasına yükselebilir. Temmuzda, enflasyona ek seyyanen zam olabilir. Zamlar, esas düşük maaş üzerinden değil 2.500 lira üzerinden yapılabilir.

Emekliye ve memura büyük zam: Meslek meslek hesaplandı, en düşük ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklama geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin'den gelmişti. "Emeklilerin yüzü gülecek" diyen Bilgin, "Temmuzda sürprizimiz var. 1 Mayıs'ta açıklayacağım" diyerek büyük heyecana neden olmuştu. Emeklilerin ve memurların merakla beklediği zam oranı ile ilgili detaylar belli oluyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı 6 aylık enflasyon olan 'yüzde 34.62' dikkate alınırsa en düşük emekli maaşı 3.365 liraya yükselecek. Yine bu oran uygulanırsa en düşük memur maaşı ise 6.429 liradan 8.623 liraya çıkacak.

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