Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Türkiye’nin 2002'de elektrikte 31 bin 846 megavat olan kurulu gücü, mart sonu itibarıyla 100 bin megavatı aşarken, 2002'de yüzde 38 olan yenilenebilir enerjinin payı da şu an yüzde 54'e yükseldi. Türkiye’nin 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştı. Kurulu güçteki artış, yeni yatırımlarla Türkiye’yi bu ligde üst sıralara taşıdı. Dünyada yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapa-sitesi mevcut. İlk sırada 124 bin megavatla Çin yer alıyor. Çin'i 14 bin megavatla Vietnam, 9.200 megavatla Güney Kore takip ediyor. Türkiye ise 7.960 megavatlık üretimle dünyada 4'üncü Avrupa’da lider konumunda bulunuyor. Türkiye'nin 2022 ve 2023'te yapacağı yatırımlarla kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağı öngörülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirterek “Yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Güneş ve rüzgâr enerjisinde destekler artacak AK Parti’nin ekonomi kurmayları Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yeni bir torba teklif hazırlıyor.