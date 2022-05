Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Pandemi nedeniyle uzun süredir tatil planlarını erteleyenler bu yaz rahat bir nefes almak için program yapmaya başladı. Ancak otel fiyatları âdeta el yakıyor. 4 kişilik bir ailenin her şey dâhil bir otelde 1 hafta konaklaması 20 bin lirayı buluyor. Kısa bir tatil için neredeyse tüm yıl taksit ödemek istemeyenler ise tatili en ucuza mal etmenin yollarını arıyor. Bu noktada hem israf hem de kalabalık bir tatil yapmak istemeyenlerin ilk adresi ev veya villa kiralama yöntemi oluyor. Örneğin 4 kişilik bir ailenin 1 hafta boyunca yazlık bölgelerden bir ev kiralaması 3.500 TL’ye mal oluyor. Kiralık evlerin içinde her türlü imkân bulunması nedeniyle yeme-içme işleri de mutfakta halledilebiliyor. Toplu bir market alışverişi yaparak tüm tatilinizi 5 bin liraya geçirmeniz mümkün oluyor. Daha kalabalık veya iki aile tatile gitmek isteyenler için ise villa kiralamak alternatif bir yöntem… Bodrum, Çeşme, Kaş-Kalkan gibi tatil beldelerinde günlük villa kiralama ücretleri 1.500 TL’den başlıyor. 1 hafta dubleks (4+2) bir villada 2 aile (8 kişi) tatil yapmak 10 bin liraya tekabül ediyor. Yeme içme masrafı ile birlikte bu rakam 15 bin lirayı buluyor. 8 kişi her şey dâhil bir hafta bir otelde kalmak için 35 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Üstelik bu tür villalarda kişiye özel havuz ve güneşlenme alanınız da buluyor.

GENÇLER İÇİN KAMP HAYATI

Gençler ise en uygun tatili kamp, çadır ve karavan ile yapabiliyor. Hem seyahat edip gezebileceğiniz hem de doğa ile iç içe olabileceğiniz bu yöntem ile tatili çok ucuza getirebiliyorsunuz. Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kamp alanlarında 1 günlük çadır kurmanın maliyeti 100 liradan başlıyor. 2 kişilik çadır fiyatı 500, 4 kişilik çadır fiyatı ise 800 lira civarında. Karavan tatili de başka bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Aracınıza takacağınız ‘çekme karavan’ fiyatları günlük 700 lira, motorlu karavan fiyatları ise günlük 1.200 liradan başlıyor.

PANSİYON TERCİH EDİLEBİLİR

Yüksek fiyatlı otellerden kaçmak isteyenler pansiyonları da tercih edebilir. Yalnızca oda kahvaltı verilen pansiyonlarda günlük fiyatlar 500 lira civarında. 4 kişilik odalarda tatil yapabileceğiniz pansiyonlar, Çanakkale bölgesinde daha ucuz… Ortalama bir pansiyonda 1 hafta 4 kişilik bir aile yeme-içme dâhil 7 bin lira civarında para harcıyor.

Sahtekârların yeni tuzağı kiralık villa Hacker’lar, Muğla ve Antalya'da villa kiralayan bir firmanın internet sitesine sızdı. Dolandırıcılar, sahte kampanya mesajları atarak vatandaşı tuzağa çekiyor.

'Kiralık villa' dolandırıcılığına dikkat Çeşme'de ailesiyle tatil yapmak için bir uygulama üzerinden rezervasyon yaptıran avukatın kiraladığı villa hayali çıktı.