Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, nisan ayında bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 35 daha fazla ikinci el araç satışı gerçekleşeceğini belirterek “Son iki haftadır ikinci el satışlarında önemli bir hareketlilik var. Martta 647 bin 2.el satış gerçekleşti, nisanda beklenti 700 binin üzerinde. 2022 yılı geneline baktığımızda ise durgun geçtiğini belirttiğimiz ilk 3 aya rağmen toplamda son 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik artış söz konusu olacak. 2022’de ikinci el pazarında iyi bir nisan yaşıyoruz. Bayram sonrası mayıs ayı çok daha hareketli geçecek. Bu hareketlilik umut verici” dedi.

Bayram, ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi Bayramın gelmesiyle birlikte ikinci el araçlara talep çoğaldı. Tatil hazırlığı yapan kişiler araçlara yöneldi. Oto galericiler bayram ile birlikte satışların daha çok artacağını düşünüyor.