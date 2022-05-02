Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, pandeminin seyrindeki olumlu gelişmeler neticesinde 2022 başından bu yana özellikle günlük araç kiralama tarafında oldukça pozitif sonuçlar gördüklerini açıkladı. Ekici konuşmasında; “Seyrin benzer devam etmesi durumunda, günlük araç kiralamada şu an için hâlâ gerisinde olsa da 2022 yılını 2019’a çok yakın bir seviyede kapatmayı öngörüyoruz. Yüksek sezona doğru ilerlediğimiz ve salgının etkisinin yavaşladığı bu süreçte, turizm açısından da bakıldığında, 2022 yılının 2021 yılından daha iyi bir yıl olma potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Bu yıl yabancı turist kaynaklı 2021’de yakalanan iyileşmenin trend olarak devam edeceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Araç kiralama taksinin yerini alıyor Pandemi, çip krizi, dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası vatandaşlar çareyi günlük araç kiralamada buldu. Taksiye 60 kilometrelik mesafeye ödeyecekleri ücretle bir günlük araç kiralayabilen vatandaşlar araç kiralamaya büyük rağbet gösteriyor.