Türkiye Gazetesi

Altındaki düşüş Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de sürdü. İç piyasada hareketli saatler yaşanırken, küresel piyasalar Fed’in bu hafta içerisinde açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Fed’in kritik kararı öncesi altında baskı sürerken, gram altın güne gerileyerek başladı. 900 TL seviyelerinden işlem gören gram altında düşüş sürüyor. Ons altın ise 1900 doların altına sıkışmış durumda. Yatıcımlar ise “Bayramın ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?” sorularını sormaya başladı. İşte 2 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

ABD Merkez Bankası (FED) bu hafta kritik faiz kararını açıklayacak. Analistler, Fed’in faiz artırımına kesin gözüyle bakarken, yüzde 50 baz puanlık artış bekleniyor. Peki Fed’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Bayramın ilk gününde de düşüşler sürüyor. Gram altın 900 TL seviyelerindeyken, ons altın 1900 doların altına geriledi. Vatandaşlar ise güncel altım fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 2 Mayıs 2022 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı bugün 900,68 TL’de konumlanmış durumda, aynı dakikalarda ons altın ise bin 887 dolarda yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının en sık tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün bin 471 liradan geri alınırken bin 497 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Geri çekilme sonrasında hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 6 bin liranın altın düşen cumhuriyet altını ise bugün 5 bin 871 liradan geri alınırken 5 bin 965 liradan da satışa sunuluyor.

İslam Memiş bayram dönüşüne dikkat çekerek uyardı! Paranız buhar olabilir, uzak durun: Altında ezber bozulacak Ramazan Bayram’ı öncesinde vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hareketli bir hafta geçiren altın fiyatları, sert dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek “Bayramdan sonra altın yükselir mi düşer mi?” sorusuna cevap verdi. Altın için Fed’in alacağı faiz kararının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten İslam Memiş, altın fiyatlarında ezberlerin bozulacağını belirtti. Kritik hafta öncesi Memiş, altın yatırımcısını “Paranız buhar olmasın!” diyerek uyarılarda bulundu.

Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘Kaos yılı’ diyerek uyardı: Manipülasyonlara dikkat edin! Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni ayın ilk gününde de devam ediyor. Özellikle hafta başında inişli çıkışlı fiyat hareketliliği yaşayan altın yatırımcısını tedirgin etmekte. Ons altın 1900 doların altına kadar gerilerken, gram altın tekrardan 900 liranın üstüne çıkarak 905 liradan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın yatırımcılarını uyardı. Yeni ayın ‘Kaos’ ayı olduğunu belirten İslam Memiş, vatandaşların yapılan manipülasyonlara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Bayram öncesi altın fiyatlarında hareketlilik! Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi? 1 Mayıs 2022 altın fiyatları Hafta başında hareketli anlar yaşan altın fiyatları vatandaşların gündeminde. Ramazan Bayramı öncesi durgunlaşan altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalar ise Fed’in 3-4 Mayıs’ta açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Bayram öncesi düşüşünü sürdüren ons altın 1897 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 905 liraya sabitlenmiş durumda. Peki 1 Mayıs gram ve çeyrek altın ne kadar? Tam altın kaç TL? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte 1 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…