Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte sert yükselişe geçen Brent petrol fiyatları, Mart ayında 140 dolara kadar çıkarak son 14 yılın zirvesini görmüştü. Yeni ayın ilk gününde ise Brent petrol 104 dolara kadar geriledi. Petroldeki bu düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki benzin ve motorinde indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Benzin ve motorinde son durum ne? İşte 2 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Geçtiğimiz haftalarda 107 dolara kadar tırmanan Brent petrol yeni haftanın ilk gününde düşüş gösterdi. Şuan 104 dolardan işlem gören Brent petrol, düşüşünü sürdürüyor. ABD tipi ham petrol geçtiğimiz haftanın son işlem gününü sınırlı kayıpla kapatırken yeni haftanın ilk işlem gününde ise yüzde 3’lük kayıpla 101,50 dolardan alıcı buldu.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Brent petroldeki düşüşün sebebi ise Rus petrolüne yönelik Avrupa Birliği'nin (AB) ambargo planları ve Çin’de Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler oldu.

AB’DEN RUS PETROLÜNE YAPTIRIM

Gelen son dakika bilgisine göre ise AB, yıl boyunca kademeli olarak Rus petrolü için ithalatın kısıtlanmasını, yıl sonunda ise tamamen yasaklanmasını öngören bir teklif vermeye hazırlanıyor. Rusya’ya yönelik yaptırım kararının Avrupa Birliği büyükelçilerinin toplantısında alınabileceği belirtilirken AB’nin altıncı yaptırım paketi olacak teklifin hala netleşmediği ve resmi bir teklif olarak sunulmadan üzerinde değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.

2 MAYIS BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatlarına gelen son zammın ardından Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgilere göre 2 Mayıs güncel pompa fiyatları ise şöyle;

BENZİN KAÇ TL?

İstanbul: 20,33 TL

Ankara: 20,43 TL

İzmir: 20,45 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul: 22,00 TL

Ankara: 22,08 TL

İzmir: 22,09 TL

AB ülkelerinden Rus petrolüne dev yaptırım geliyor! Etkisi yıkıcı olacak: Benzin ve motorine zam kapıda Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte tarihi zirvesini gören brent petrol atılan müzakere adımlarıyla düşüşe geçmişti. Ancak ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlardan destek alan brent petrol tekrardan yükselişe geçti. Özellikle AB ülkelerinin Rus petrolüne yaptırım uygulayacağı haberlerinin gündeme gelmesiyle petrol fiyatları fırladı. Önümüzdeki hafta kararın yürürlüğe girmesi beklenirken, “Brent petrol kaç dolar? Brent petrol yükseldi mi? Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” soruları araştırılmaya başlandı. Peki AB ülkeleri tarafından alınan bu karar piyasaları nasıl etkileyecek? İşte ayrıntıları…

Benzine beklenen zam geldi! İşte 30 Nisan benzin ve motorin fiyatları Brent petrolün varilinin 107 dolara kadar yükselmesinin ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşmuştu. Söz konusu gelişmenin ardından beklenen zam geldi. Öyle ki Benzinin litre fiyatına 1,33 TL gelen zam ile birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara’da 20 lirayı aştı.

Benzine zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! 29 Nisan akaryakıt fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir artış yok