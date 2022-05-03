Türkiye Gazetesi

Yaklaşık bir yıl önce imzalanan protokolün ardından çalışmaları hız veren HAVELSAN, Dağıtık Defter Platformu’nun kurulumu ile akıllı sözleşme ve arka-uç uygulamalarının hazırlanması sorumluluklarını üstlendi. Prototip dijital kimlik yönetim altyapısının hazırlanması ve entegrasyonunun yapılması, mobil cüzdan uygulamasının hazırlanması görevlerini yerine getiren HAVELSAN, ayrıca dijital paranın ihraç, dağıtım, çevrim içi ödeme/aktarım ve itfa senaryolarının test edilmesi, pilot uygulama sürecinin yürütülmesi, sistem performans ve kullanıcı deneyimi ölçümlerinin raporlanması gibi konularda hem destek hem de geliştirici olarak görev alıyor.

HAVELSAN, siber güvenlik ve veri analitiği konularında da çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda saldırı tespiti, olay izleme ve analiz, zafiyet denetimi, güvenlik analizi, sızıntı algılama, sızma testi çalışmaları yine HAVELSAN bünyesinde gerçekleştirilecek. Ardından TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. Bu aşamada “Dijital Türk Lirası”, projede iş birliği yapan kurumların çalışanları tarafından kullanılacak ve çalışanlar dijital cüzdan aracılığıyla alışveriş yapabilecek.

Merkez Bankası'ndan 'dijital Türk Lirası' için ilk adım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzaladığını ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturduğunu duyurdu.

Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu kuruldu Dijital TL için ilk adım atıldı. Merkez Bankası öncülüğünde ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM arasında imzalanan mutabakat zabtı ile “Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu” oluşturuldu.