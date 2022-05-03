Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Sadece ihracatçıların erişimine açık olan İGE AŞ, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçılara kaynak sağlayacak. 1.000’e yakın ihracatçı, önümüzdeki günlerde destekten faydalanacak. 1.000 firmaya yaklaşık 1 milyar liralık kaynak sağlanacak. Önümüzdeki yıllarda bu desteğin, 3-4 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Ayrıca, kredi üst limiti 15 milyon liraya çıkarılan şirketin desteklerinden önümüzdeki günlerde KOBİ'ler de faydalanabilecek. Diğer yandan, ihracatçı birlikleri üzerinden gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden yapılan belli oranlardaki kesintilerin de şirketin sermayesine aktarılmasıyla, İGE AŞ'ye ilave sermaye katkısı sağlanacak. Böylece, şirketin güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturmasının önü açılacak. Bu şekilde ihracatçılara sürekli ve etkin şekilde hizmet verilmesi amaçlanırken, bir yandan Ticaret Bakanlığı da ihracatçıların önündeki engelleri kaldırarak mevcut pazarlarda Türkiye’nin yerini sağlamlaştırmak için çalışacak.

HÜKÛMET, TİM'İN 2 YILDA 122 TALEBİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hükûmete aktarılan talepler peş peşe çözülüyor. TBMM’ye sunulan 12 maddelik kanun teklifi ile Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların iç alanlarında yapılan ilan ve reklamların vergiden muaf olması ve Ticaret Bakanlığı’na tahsis olan Dış Ticaret Kompeksinin ihracatçılar tarafından kullanılan bölümlerinin bedelsiz olarak TİM’e devrolunması teklifleri hayata geçecek. Ayrıca, iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son beş yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle “Son iki yılda hükûmetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek” dedi. Yılın ilk çeyreğinde ihracatın 60 milyar doları aştığına işaret eden Gülle, şöyle konuştu: Mevcut projeksiyonda bu rakamlar, hedeflerimize giden yolda son derece önemli. 2022 yılı hedefimiz olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatımızı geçtiğimiz yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Yabancı alıcılar, Türk firmalarımıza çok yoğun bir teveccüh gösteriyor. Bütün hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz.

Bakan Muş duyurdu! Sadece bir günde rekor ihracat Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin dün sadece bir günde 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptığını duyurdu.

İthalat ve ihracat rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, mart ayında yıllık bazda yüzde 19,8 artışla 22 milyar 709 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İthalat ise yüzde 30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar oldu. Buna göre dış ticaret açığı mart ayında yüzde 75.1 artış gösterdi.