Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ | İSTANBUL

Son dönemde avro ve sterlinin değer kaybettiğini söyleyen İslam Memiş “Yatırımcı değeri artan değil, değeri kaybeden yatırım araçlarına yönelmeli. EUR/USD paritesi 1.17’den 1.0490’a geriledi. Sterlin/USD paritesi, 1.37’den 1.2486’ya geriledi. Bunlar bence çok güzel fırsatlar” dedi. Doların önümüzdeki aylarda yükselişini sürdüreceğini, bu nedenle altın ve gümüşün gram fiyatının da hızlı yükselebileceğini ifade eden Memiş, şunları söyledi: Dünyada artan enflasyon, büyüme endişeleri ve jeopolitik gelişmeler emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyecektir. Gram altın 2021 Aralık’ta 600-630 aralığındaydı. Bugün 880-960 lira aralığında. Gümüşün gramı 7,50 liraydı bugün 10,79 lira. Dolayısıyla altın ve gümüş gibi yatırım araçları her daim kazandıracaktır. Bu yıl sonuna kadar altının gram fiyatında 1.450, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesini bekliyorum. Temmuz ilk zirve seviyesi olabilir. Ancak gümüş tarafından hareketlerin olumlu yönde daha hızlı olacağını düşünüyorum. Gümüşün ons fiyatı 22,48 dolar, gram fiyatı 10,79 liraya geriledi. Altın pahalı artık alamıyoruz diyenlere büyük fırsat sunuyor. Altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracından bahsediyorum. Her fırsatta alınmalı. Altın borcu olan, düğün yapacak veya altın yatırımı yapacak olanlar bence bugünleri değerlendirmeli.

Piyasalar Fed kararına odaklandı! Gram altında düşüş: Bayramın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 2 Mayıs altın fiyatları Ramazan Bayramı’nın ilk gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gözler Fed’in bu hafta içerisinde açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, piyasalarda baskı devam ediyor. Haftanın ilk iş gününe düşüşle başlayan gram altın 900 TL’ye kadar geriledi. Ons altın ise 1882 dolardan işlem görüyor. Vatandaşlar ise bayramın ilk gününde “2 Mayıs 2022 altın fiyatları ne kadar? Altın düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?” sorularını araştırmaya başladı. Öte yandan Fed faiz kararını 4 Mayıs’ta açıklayacak. Uzmanlar ise Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakıyor. Peki Fed’in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altında son durum ne? İşte bayramın ilk gününde güncel altın fiyatları…

İslam Memiş bayram dönüşüne dikkat çekerek uyardı! Paranız buhar olabilir, uzak durun: Altında ezber bozulacak Ramazan Bayram’ı öncesinde vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hareketli bir hafta geçiren altın fiyatları, sert dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendirerek “Bayramdan sonra altın yükselir mi düşer mi?” sorusuna cevap verdi. Altın için Fed’in alacağı faiz kararının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten İslam Memiş, altın fiyatlarında ezberlerin bozulacağını belirtti. Kritik hafta öncesi Memiş, altın yatırımcısını “Paranız buhar olmasın!” diyerek uyarılarda bulundu.