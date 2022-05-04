Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandeminin etkisiyle yurt dışında istihdamın kapıları aralandı. Bu dönemde Türk çalışanlara ilgi artarken, artık evde oturarak döviz ile maaş almak mümkün. Online insan kaynakları platformu Employing5.com kurucusu Zeynep Turudi, Türkiye’de yaşayan ama uluslararası kariyer yapmak isteyen genç ve dinamik hedef kitlenin artık Avrupa ülkeleri için cazip hâle geldiğini söyledi. İş dünyasının en büyük problemlerden birinin nitelikle iş gücü bulmak olduğunu ifade eden Turudi, “Employin5.com olarak Türk gençlerine yabancı şirketlerde istihdam sağlamak istiyoruz. Türkiye’de yaşayan bir genç hiç görmediği Kanada ya da Avusturalya’da iş bulsun, yeteneklerini gösterebilsin ve faaliyete geçsin istiyoruz” dedi. Yurt dışında en fazla aranan istihdam pozisyonlarının IT (bilgi teknolojisi), tasarım-dizayn, mühendislik, veri uzmanı ve yapay zekâ uzmanı olduğunu dile getiren Turudi “Türkiye’deki başarılı gençlerin profilleri öncelikle İngiltere, İrlanda, İskoçya, ABD ve Kanada’daki iş verenler tarafından görülüyor. İngiltere’deki iş dünyasındaki en büyük sıkıntı işverenlerin nitelikli eleman bulamaması. İngiltere’deki şirketler bir eleman bulmak için ortalama 40 bin sterlin para harcıyor. Gençlerimiz, mühendislerimiz Türkiye’de evlerinden çalışarak dövizle maaşını alabilecek. Employing5 olarak önceliğimiz İngiltere ve Türkiye” diye konuştu.

HEDEF 100 BİN KİŞİYE ULAŞMAK

İşverenlerin doğru eleman bulmasına odaklandıklarını dile getiren Turudi, şu bilgileri verdi: Çünkü bir insanın iş aramak için hazırladığı özgeçmişi kendisini en iyi şekilde anlatamaz. Biz platformumuzda kişilere yaptıkları projeleri, portfolyolarını, aldıkları sertifikaları ve hobilerini gösterebilecekleri tek bir platformu hedefledik. Platform, oldukça basit bir işleyişe sahip. İş arayanlar sitede profillerini dolduruyor, kendilerini video ve kişisel analiz testi ile daha iyi anlatabiliyorlar, tasarımlarını, yaptıkları projelerini dahi yükleyebiliyorlar sitemize. İşverenler ise aradıkları niteliklere göre bu profillerden arama yapıyor. Uygun adayı bulduklarında da adayla direkt iletişime geçebiliyorlar. Employin5.com olarak hedefimiz, bir yılda 100 binden fazla kişiye ulaşmak.

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