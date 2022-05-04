Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ | İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye'nin uygun coğrafi konumu, genç nüfusu, üretim kabiliyeti, dinamik özel sektörü, vasıflı ve rekabetçi işgücü sebebiyle dünyada büyüyen problemlere rağmen öne çıkan adaylardan biri olduğunu söyledi. Pandemi ve savaş sebebiyle bozulan tedarik zincirinde küresel şirketlerin tek tedarikçiye olan bağımlılığını azaltıp, farklılaşmaya gayret gösterdiğini söyleyen Bahçıvan “Bu çerçevede küresel değer zincirinde kartlar yeniden dağıtılırken bu sürece hazırlıklı ülkeler oyunun kazananı olacak. Bizim de ithalata bağımlılığı azaltıp üretim odaklı sistemi öne çıkarmamız yapısal cari açığın önlenmesinde hayati rol oynayacak” dedi.

FİYAT İSTİSMARCILARININ KARŞISINDAYIZ

Enflasyonun her kesimin sorunu olduğunu dile getiren Bahçıvan, enflasyonla mücadele kapsamındaki fiyat denetimlerine dikkat çekti ve “Hiç tereddütsüz İSO olarak bu süreci istismara kalkışanların her zaman karşısındayız. Bununla birlikte herkese potansiyel suçlu olarak bakılması noktasına da gelinmemeli. Dürüst şirketlerin zan altında kalmamasına azami özen gösterilmesi gerekiyor. Gıda enflasyonu söz konusu olduğunda problem ve çözümün en başta üretim tarafında ve tarım sektöründe aranması gerekiyor” ifadesini kullandı.

SANAYİNİN DE DERDİ ENFLASYON

Sanayi sektörünün yüksek kârlılıkla çalıştığına dair algı olduğunu, bunun yüksek döviz kuru ve emtia fiyatlarından destek aldığını vurgulayan Bahçıvan, enflasyonun sanayinin de derdi olduğunu söyledi. Küresel emtia fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı ile ciddi bir enflasyon problemi oluştuğunu dile getiren Bahçıvan “Hiç kuşkusuz sanayi sektörümüz yüksek enflasyondan olumsuz etkilenen kesimlerin başında geliyor. Artan maliyetler nedeniyle işletme sermayesi ve finansman ihtiyacı hızla büyüyor. Yeni yatırımların planlanmasından fiyat belirlemeye kadar pek çok süreç olumsuz etkileniyor. Bu anlamda sanayici için enflasyon istikrarsızlık ve öngörülebilirlik sıkıntısına sebep oluyor” diye konuştu. Bahçıvan, ortaya konulan çabaları desteklemekle birlikte, enflasyonu kalıcı olarak düşürme yolunda daha fazla gayrete ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

ENFLASYON BÜYÜMEYİ DE ETKİLEYECEK

Yüksek fiyat artışlarının büyüme tarafını da olumsuz etkileyeceğini söyleyen Bahçıvan, şunları söyledi: Geçen yıl sanayi sektörü öncülüğünde ve ihracatta sağlanan güçlü artış sayesinde yılı çift haneli büyümeyle kapatmayı başardık. Ancak döviz kuru ve emtiadaki artışlarla yükselen enflasyon kazanımlarımızı erozyona uğratıyor. Yüksek enflasyondan olumsuz etkilenen kesimlerin başında sanayi gelmekte. Bu nedenle iç talepte yaşanabilecek bir soğuma, büyüme performansımızı da olumsuz etkileyebilir. Nitekim bazı öncü göstergeler ilk çeyrekte bir ivme kaybını işaret ediyor.

Topraksız tarımla verim 10 kat artacak Önce pandemi sonra Rusya-Ukrayna savaşı, tarımda yerli üretim ve ihracatın önemini bir kez daha ortaya koydu. Mevcut potansiyeline ek olarak tarımda verimlilik artışına odaklanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin jeotermal kaynaklarını da kullanarak önemli bir seracılık projesine imza attı. 40 milyon TL yatırımla 25 dönümde hayata geçirilen projeyle normalde 1 dönümde elde edilen 5 tonluk domates verimi topraksız tarımla 50 tona çıkarılacak.

Tek haneli enflasyon 2024 yılına kaldı Başkan Şahap Kavcıoğlu; enflasyonun 2023 sonunda yüzde 12,9, 2024 sonunda ise yüzde 8,3 seviyelerine geleceğini öngördüklerini söyledi.