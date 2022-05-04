Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara, Çorum, Konya, Karaman, Kütahya, Samsun, Erzurum, Nevşehir, Uşak, Muğla, Antalya, Denizli, Manisa ve Aydın illerinde bulunan gayrimenkullerin satış ihaleleri, 9 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında yapılacak.
61 adet gayrimenkul satışa sunuldu
04.05.2022 - 16:20 | Son Güncelleme: 04.05.2022 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 61 adet gayrimenkulün açık artırma usulü ile satışının yapılacağını duyurdu.
Etiketler : ilan,Sosyal Güvenlik Kurumu,
856173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/856173.aspx
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