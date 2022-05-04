Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara, Çorum, Konya, Karaman, Kütahya, Samsun, Erzurum, Nevşehir, Uşak, Muğla, Antalya, Denizli, Manisa ve Aydın illerinde bulunan gayrimenkullerin satış ihaleleri, 9 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığında yapılacak.

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