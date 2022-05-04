Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale Tüpraş AŞ'den Giresun İli Ülper Asfalt Tesisine Asfalt Bitüm Nakli İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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