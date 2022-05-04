Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırıkkale Tüpraş AŞ'den Giresun İli Ülper Asfalt Tesisine Asfalt Bitüm Nakli İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Giresun İl Özel İdaresi nakil hizmeti alacak
04.05.2022 - 16:59 | Son Güncelleme: 04.05.2022 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, nakil hizmeti alacağını duyurdu.
Etiketler : giresun,
856182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/856182.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER